«Мать не может даже говорить от горя»: семья расчлененной «Мисс Кузбасс» тяжело переживает трагедию

Когда-то Ксения Сапожкова была королевой красоты, за которой ухаживали многие мужчины. Девушка выбрала чиновника Александра Попова, за которого и вышла замуж. Тогда никто даже предположить не мог, что супруг убьет Ксению, расчленит тело и около шести месяцев будет скрывать преступление. По мнению следствия, Попов все эти месяцы отсылал сообщения родным и друзьям жены, чтобы никто не догадался о ее гибели.

«У родителей Ксюши глубокий траур. После одного общения с дочкой в Instagram у мамы Ксении зародились подозрения. Она поделилась ими со мной. Я попытался дозвониться — безуспешно, вот так и вычислили, что их дурили полгода. Ксюша у матери — единственная дочь, сейчас женщина не может даже говорить от горя», — рассказал двоюродный брат Сапожковой.

По словам друзей, Ксения искренне любила супруга. Когда они познакомились, Александр занимал должность заместителя главы провинциального города, пишет Starhit.

«Ксюша всегда была уверенной в себе девушкой, которая знала себе цену и умела постоять за себя. «Терпилой» ее точно не назовешь: если ей что-то не нравилось, она открыто об этом говорила. И если бы ее что-то не устраивало в Саше, она бы молчать не стала. Сейчас говорят: «Он полный, лысеющий, что она в она в нем нашла?». Она выбрала Сашу не за внешность, а за то, что с ним было интересно, он о ней заботился. Не было каких-то суперромантичных поступков: они ходили в кафе, гуляли, с ним Ксюше было спокойно», — подчеркнула приятельница погибшей.

После переезда в Москву Ксения стала задумываться о карьере стилиста. Она даже проходила обучение по специальности, подыскивала варианты работы за границей. Именно поэтому, когда с телефона женщины пришли сообщения о ее командировке в ОАЭ, друзья не заподозрили неладное.

Однако время шло, Сапожкова не отвечала на звонки, и у ее близких все чаще закрадывались сомнения в правдивости этой истории.