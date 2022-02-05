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Умер режиссёр «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

ФОТО: скриншот с сайта life.ru.

Умер режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря популярным сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссёр, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом»», — сообщается на сайте киностудии «Ленфильм». Там пообещали позже объявить о дате и месте прощания с кинодеятелем.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В том же году начал работать режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм».

Наиболее известен как режиссер таких фильмов, как «Прозрачное солнце осени» (1982), «Аплодисменты, аплодисменты...» (1984), сериалов «Улицы разбитых фонарей» (1997), «Убойная сила» (2000), «Честь имею!..» (2004), «Татьяна ночь» (2014) и других.

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