Умер режиссёр «Убойной силы» и «Улиц разбитых фонарей» Виктор Бутурлин

«Сегодня в возрасте 75 лет скоропостижно скончался Виктор Иванович Бутурлин — режиссёр, драматург, педагог, вся жизнь которого была связана с «Ленфильмом»», — сообщается на сайте киностудии «Ленфильм». Там пообещали позже объявить о дате и месте прощания с кинодеятелем.

Виктор Бутурлин родился 28 июня 1946 года в Москве. В 1972 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, а в 1981 году — мастерскую Никиты Михалкова на Высших курсах сценаристов и режиссеров. В том же году начал работать режиссером-постановщиком на киностудии «Ленфильм».