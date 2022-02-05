Диана Арбенина впервые показала себя на последних сроках беременности

47-летняя Диана Арбенина опубликовала серию архивных снимков. На первом фото она запечатлена в период беременности: с округлившимся животом и без макияжа. На втором кадре уже показаны ее дети вскоре после рождения, а затем такими, как выглядят сейчас.

«Доброе утро, страна! Вот он — вектор движения жизни и смысл того, что создал Господь. 12 лет как 9 месяцев. Martie & Artie! Keep going!» — подписала она трогательный пост.

Поклонники поспешили поздравить кумира с радостным событием в комментариях. «С днем рождения деток, Диана! С самым важным и счастливым для вас днем! Всего самого доброго вашей семье»; «Пусть у них будет счастливая жизнь, которая будет полна счастья, хороших друзей, классных моментов, интересных увлечений, новых знаний, любви от близких людей, пусть все удается, что хочется. Уже такие большие, но в нашей памяти еще маленькие дети», — желают пользователи Сети.

Напомним, что Диана до сих пор скрывает личность отца наследников. По слухам, мужчина живет за границей и предположительно является американцем. Происхождением избранника некоторые объясняют решение звезды рожать в США. Однако их отношения оказались мимолетными. Расставание прошло на мирной ноте, но дети пока не знакомы с родителем.