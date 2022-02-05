Женщина и мужчина, найденные убитыми в квартире в Старом городе, были связаны с десятками компаний

Васанкари, который когда-то был доверенным лицом одного из первых технологических миллионеров Финляндии Вейко Лесонена, недавно был осужден за крупные бухгалтерские махинации и приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Вместе с двумя партнерами по бизнесу он занимался мошенничеством с недвижимостью в компании Kalevala Rakennus, пишет Kaleva.fi. Согласно решению суда, эти два человека совершили бухгалтерское мошенничество и ввели инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в то, что финансовые результаты компании были лучше, чем на самом деле. В конце января прошлого года Апелляционный суд Рованиеми запретил Васанкару заниматься предпринимательской деятельностью до 2027 года.