Сб, 5.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Женщина и мужчина, найденные убитыми в квартире в Старом городе, были связаны с десятками компаний

Ханна-Мария Селл (23), и ее партнер, финский бизнесмен Теэму Васанкари (52), которые были найдены мертвым с пулевыми ранениями в квартире в Старом городе Таллинна. ФОТО: Sander Ilvest

Ханна-Мария Селл (23), модель, и ее партнер, финский бизнесмен Теэму Васанкари (52), которые были найдены мертвым с пулевыми ранениями в квартире в Старом городе Таллинна, были связаны с десятками компаний, но их деловые партнеры неохотно говорят о них.

Для подписчиков Для подписчиков

Васанкари, который когда-то был доверенным лицом одного из первых технологических миллионеров Финляндии Вейко Лесонена, недавно был осужден за крупные бухгалтерские махинации и приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Вместе с двумя партнерами по бизнесу он занимался мошенничеством с недвижимостью в компании Kalevala Rakennus, пишет Kaleva.fi. Согласно решению суда, эти два человека совершили бухгалтерское мошенничество и ввели инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в то, что финансовые результаты компании были лучше, чем на самом деле. В конце января прошлого года Апелляционный суд Рованиеми запретил Васанкару заниматься предпринимательской деятельностью до 2027 года.

В начале этой недели Васанкари был председателем или членом совета директоров шести финских компаний, согласно реестру компаний. Эти компании в основном занимаются разработкой и производством программного обеспечения, продажей и арендой недвижимости, а также деревообрабатывающей, металлургической и электронной промышленностью. Когда Helsingin Sanomat поговорил с клиентами этих компаний, они заявили, что бизнес, связанный с Васанкара, был рискованным и имел юридические проблемы.

НАВЕРХ
Back