Стас Михайлов после операции стремительно теряет вес

Ранее супруга Михайлова сообщила, что его самочувствие после операции отличное.
«Привет, любимочки! Уже все позади! Слава богу наш Стас снова с нами. Чувствует себя отлично! Сегодня сняли швы», — цитирует Михайлову сайт KP.RU.
19 января исполнитель хита «Все для тебя» был экстренно госпитализирован и прооперирован. Причиной срочного хирургического вмешательства стал аппендицит.
Позднее сообщалось, что операция прошла успешно, через несколько дней популярного артиста выписали из больницы. Сейчас Михайлов находится дома в обществе семьи, продолжая восстанавливаться после операции.
Для встревоженных поклонников певец записал видеообращение, в котором рассказал о том, что с ним случилось. 52-летний Михайлов признался, что заболевание стало для него полной неожиданностью. Вместе с тем он порадовался, что в столь опасный для него жизни момент оказался дома, а не на гастролях.