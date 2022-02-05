Стас Михайлов после операции стремительно теряет вес

Ранее супруга Михайлова сообщила, что его самочувствие после операции отличное.

«Привет, любимочки! Уже все позади! Слава богу наш Стас снова с нами. Чувствует себя отлично! Сегодня сняли швы», — цитирует Михайлову сайт KP.RU.

19 января исполнитель хита «Все для тебя» был экстренно госпитализирован и прооперирован. Причиной срочного хирургического вмешательства стал аппендицит.

Позднее сообщалось, что операция прошла успешно, через несколько дней популярного артиста выписали из больницы. Сейчас Михайлов находится дома в обществе семьи, продолжая восстанавливаться после операции.