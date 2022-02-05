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Стас Михайлов после операции стремительно теряет вес

Стас Михайлов ФОТО: Скриншот Instagram

Стас Михайлов после хирургического вмешательства стремительно теряет вес. Об этом сообщила его супруга Инна. В Instagram она опубликовала фото с певцом, где указала, что он похудел на десять килограммов, передает 5-tv.ru.

Ранее супруга Михайлова сообщила, что его самочувствие после операции отличное.

«Привет, любимочки! Уже все позади! Слава богу наш Стас снова с нами. Чувствует себя отлично! Сегодня сняли швы», — цитирует Михайлову сайт KP.RU.

19 января исполнитель хита «Все для тебя» был экстренно госпитализирован и прооперирован. Причиной срочного хирургического вмешательства стал аппендицит.

Позднее сообщалось, что операция прошла успешно, через несколько дней популярного артиста выписали из больницы. Сейчас Михайлов находится дома в обществе семьи, продолжая восстанавливаться после операции.

Для встревоженных поклонников певец записал видеообращение, в котором рассказал о том, что с ним случилось. 52-летний Михайлов признался, что заболевание стало для него полной неожиданностью. Вместе с тем он порадовался, что в столь опасный для него жизни момент оказался дома, а не на гастролях.

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