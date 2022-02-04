Zara назвала пять модных цветов 2022 года
Дизайнеры испанского массмаркетового производителя Zara назвали пять самых модных цветов 2022 года. Соответствующая информация появилась на портале Who What Wear.
Дизайнеры испанского массмаркетового производителя Zara назвали пять самых модных цветов 2022 года. Соответствующая информация появилась на портале Who What Wear.
В первую очередь эксперты порекомендовали обратить внимание на одежду цвета оранжевой апельсиновой цедры. В подобном оттенке предлагается приобрести платья, пальто, брюки клеш, блузы и костюмы, состоящие из топов и брюк, пишет Lenta.ru.
Также дизайнеры отмечают, что трендовым стал яркий неоново-розовый оттенок. Так, в подобном цвете в ассортименте марки представлены пиджак без рукавов, платье длины миди без бретелей, широкие брюки со стрелками, асимметричная объемная блуза и кожаные сапоги на каблуках с острым носом.
Кроме того, сотрудники Zara отметили неугасающую популярность кобальтового синего и лимонно-желтого цветов.
Помимо этого, эксперты назвали модными все оттенки зеленого. В подобных цветах на сайте бренда можно найти платье длины макси с оборками и разрезом на бедре, двубортный пиджак, небольшую сумку на длинном ремешке, костюм из плиссированной ткани, состоящий из блузы и штанов, а также юбку-шорты.
В ноябре 2021 года Zara стала самым модным брендом 2021 года. По данным исследования, проведенного с помощью генерации данных поиска Google за последние 12 месяцев, бренд Zara занял первое место в 37 странах мира по популярности среди покупателей. На втором месте оказался Nike, а на третьем — Zalando.