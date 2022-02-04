Ведущий «Модного приговора» изменил стиль из-за травли в сети

По словам Васильева, он вынужденно отказался от любимых аксессуаров — шарфов и бабочек — из-за травли в сети. «Подумал, если требуется, то обойдемся без этники, шарфиков. Теперь и бабочки не ношу. Вообще это из-за издевок троллей, которые обвиняли меня в обилии шарфиков и бантиков. Теперь вам фиг! Надо будет — в футболочке посижу», — признался историк моды, пишет Lenta.ru.

Эксперт также отметил, что не любит носить кроссовки, поскольку не считает эту обувь удобной или эстетичной. Говоря о трендах, мужчина заявил, что мог бы носить модные ожерелья в виде цепей, но не делает этого, так как «не любит вес».