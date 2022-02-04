Как успех Меладзе стал началом конца: с чем мирилась бывшая супруга продюсера?

4 февраля Яне Сумм исполняется 46 лет. Вскоре после расставания с Меладзе она встретила новую любовь. В браке с избранником по имени Олег Яна состоит уже более пяти лет. Сейчас она благодарна Константину за то, что он ушел из ее жизни.

Бывшая жена Константина Меладзе признавалась в интервью, что ей было очень тяжело, когда у мужа появилась стабильная работа и стало много гастролей. Да, она ни в чем не нуждалась, но была проблема: Яна почти не видела своего звездного мужа, пишет RusTVNET.

Константин Меладзе ФОТО: Кадр из видео

"Приоритеты изменились, появились вещи важнее, чем дом и семья. Константин много работал, а я терпеливо ждала. Но гастролей становилось все больше и больше. Уехал на неделю, вернулся через полгода", - вспоминала она.

У Яны и Константина долго не было детей. Лишь в 2000 году у пары появилась дочь Алиса. В 2004-м родилась Лия, а вскоре Константин наконец-то стал отцом мальчика. Сына композитор, разумеется, назвал Валерием в честь брата. Однако со временем выяснилось, что у мальчика аутизм, но родители не сразу это поняли: "Думали, капризничает, а он терял приобретенные речевые и коммуникативные навыки, даже не мог сам себя обслужить. Позже нам объяснили, что речь Валерьянчика была неосознанной. Абсолютно все дети до трех лет работают как диктофон, повторяют слова за окружающими".

Супруга композитора полностью посвящала себя детям, а после того, как узнала про диагноз сына, и вовсе с головой ушла в материнство. Константин тем временем раскручивал и коллектив под названием "ВИА Гра", который был его давней мечтой.

Яна Сумм долгое время не догадывалась, что у ее мужа может быть какое-то еще увлечение, кроме музыки. И уж тем более что ей следовало бы его ревновать к кому-то из участниц-красоток. Лишь через несколько лет стали появляться некоторые сомнения.

"Я догадывалась, но не знала наверняка. В 2005 году, будучи беременной младшим сыном, я списала кризис в наших отношениях на измену, инстинкт, временную слабость. Измену смогла простить, а подтверждение тому, что служу картинкой, за которой муж живет другой жизнью, я получила позднее", - цитирует Сумм StarHit.ru.

Яну мучили сомнения, и она позвонила Брежневой. Вера тогда заявила, что у нее с Константином только рабочие отношения. Женщина поняла потом, что это была ложь. Дальше Сумм продолжала получать подтверждение непрекращающимся изменам и решила расторгнуть брак. В этой ситуации ее не поддержали родные, они настаивали на том, что ей следует продолжать играть роль счастливой жены. Но она слишком устала терпеть измены и врать.

Яна согласилась поставить бракоразводный процесс на паузу только в 2013-м, когда Константин Меладзе насмерть сбил 30-летнюю женщину. А потом на пороге их дома появилась Вера. Сумм поняла, что пора это прекращать.

"У меня был один вопрос: "Во имя чего понадобилось столько поломанных судеб? Я же звонила тебе. Посчитай, сколько лет жизни вы у меня отняли. Почти 10 лет!". В ответ - широко открытые глаза: "Просто тогда я посчитала, что так будет лучше". Комментарии излишни. Я поняла, что больше у меня нет времени, ни одного лишнего дня на всю эту "духовность" под названием "ВИА Гра", - подчеркивала Яна.