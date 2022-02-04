Фото: горячий парень из Самоа прошелся полуголым на церемонии открытия Олимпийских игр

Прямая трансляция торжественной церемонии открытия с Пекинского национального стадиона, более известного как «Птичье гнездо», начнется на канале Дуо 7 в пятницу, 4 февраля, в 13:50. Повтор трансляции можно будет увидеть вечером того же дня в 21:05, а также в субботу, 5 февраля, в 12:35. Дата начала Олимпиады выбрана неслучайно: в эти дни в стране будет отмечаться Новый год по китайскому календарю. Подробности церемонии и всего шоу, как всегда, держатся в секрете, но зрелище обещают грандиозное.