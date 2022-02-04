Умер известный эстонский гитарист и певец. Ему было 45 лет

«Покойся с миром, мой друг Урмас Воолприйт. Ты всегда был рок-н-рольщиком и жил на полную катушку. Буду вспоминать...» - написал его товарищ по группе Раул Силласте.

С 1994 по 2006 год ансамбль Blind дал около 300 концертов, из них около 100 за границей: в Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, Польше, Латвии и России. В период с 2001 по 2004 год группа много гастролировала по США, где было выпущено два альбома. В США группа дважды выступала на престижном Нью-Йоркском музыкальном фестивале CMJ. В 2002 году их сингл Dum Dum попал в чарты десятков радиостанций США. Самыми известными группы Blind слепых для эстонцев являются Astrounaut, Emmanuelle, P.O.M.B и One Of A Kind.