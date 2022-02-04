Неужели хаапсалусцы остались без ночного клуба?
Двери легендарного хаапсалуского паба «Африка», основанного летом 1997 года, закрылись. Местные жители в недоумении, действительно ли в их родном городе больше нет места для проведения вечеринок.
Двери легендарного хаапсалуского паба «Африка», основанного летом 1997 года, закрылись. Местные жители в недоумении, действительно ли в их родном городе больше нет места для проведения вечеринок.
В 1997 году Лаури Лаубре открыл в Хаапсалу паб под названием «Африка». И как ночной клуб, и как паб он быстро прославился на всю Эстонию, и через эти двери, вероятно, проходили все лучшие артисты Эстонии.
На протяжении многих лет паб неоднократно менял владельцев, а Ярмо Ныупуу и его партнерша Марлен Майдель стали последним управляющими.
Портал Elu24 связался с Майдель несколько дней назад, чтобы узнать, закрыт ли паб навсегда или нет, но, к сожалению, ответа от владельцев получено не было.
Никто не знает, действительно ли местные жители останутся без самого крутого места для вечеринок. Хаапсалусцы могут только надеяться, что паб откроется, когда закончатся ограничения.