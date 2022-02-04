«Вся Южная Эстония будет скучать по Zara»: в Тарту закрылся магазин модной марки

«Из всего, что есть в Тарту, больше всего мне нравилась Zara, — говорит блогер Деана Нооп. «Я покупала там как повседневную одежду, так и более праздничные вещи. Мне нравилось, что Zara шла в ногу с тенденциями, и выбор часто менялся. Больше всего я скучаю по джинсам Zara», — говорит Деана.

«По отзывам можно было сказать, что вся Южная Эстония будет скучать по Zara», — признается она.

Хотя товары бренда Zara также можно заказать и в интернет-магазине, Деана предпочитает сама ходить по магазинам. «Я не исключаю, что когда-нибудь воспользуюсь интернет-магазином Zara, но на данный момент предпочитаю его избегать, потому что их размеры довольно сильно различаются. Особенно когда дело касается брюк. При походе в магазин не составляет труда примерить каждое изделие в нескольких размерах, но онлайн заказывать рискованно», — говорит девушка.

Магазины в Таллинне останутся открытыми