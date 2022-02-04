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«Вся Южная Эстония будет скучать по Zara»: в Тарту закрылся магазин модной марки

Zara ФОТО: Viru Keskus

В тартуском торговом центре Kvartal закрылся популярный магазин одежды Zara. Блогер Деана Нооп высказала свое недовольство по этому поводу, а представители магазина прокомментировали, что ждет Таллинн.

«Из всего, что есть в Тарту, больше всего мне нравилась Zara, — говорит блогер Деана Нооп. «Я покупала там как повседневную одежду, так и более праздничные вещи. Мне нравилось, что Zara шла в ногу с тенденциями, и выбор часто менялся. Больше всего я скучаю по джинсам Zara», — говорит Деана.

«По отзывам можно было сказать, что вся Южная Эстония будет скучать по Zara», — признается она.

Хотя товары бренда Zara также можно заказать и в интернет-магазине, Деана предпочитает сама ходить по магазинам. «Я не исключаю, что когда-нибудь воспользуюсь интернет-магазином Zara, но на данный момент предпочитаю его избегать, потому что их размеры довольно сильно различаются. Особенно когда дело касается брюк. При походе в магазин не составляет труда примерить каждое изделие в нескольких размерах, но онлайн заказывать рискованно», — говорит девушка.

Магазины в Таллинне останутся открытыми

Магазины Zara находятся в Таллинне в центрах Viru и Ülemiste. «В таллиннских магазинах Zara нет текущих или запланированных изменений. Магазин в Тарту был закрыт из-за низкого оборота», — говорит Тадас Марчюкайтис, представитель Apranga Group.

@moonflowerest #zara#estonia#fyp#tartu#magazine ♬ Oh No - Kreepa
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