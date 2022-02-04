Испытания и проблемы: даты рождения людей, для которых февраль будет самым тяжелым

Астрологи убеждены, что февраль 2022 года — хороший месяц для реализации ранее задуманных планов. Его энергетический потенциал может помочь осуществить мечты. Однако благоприятные перемены в жизни ждут далеко не всех. Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала, кого подстерегают сложности и опасности во втором месяце зимы.

«4 февраля Меркурий развернулся в прямое движение, и практически до самого конца февраля все планеты будут прямые. Мы очень быстро будем совершать задуманное», — пояснила она.

По словам астропсихолога, Венера с Марсом в феврале движутся по Козерогу — это означает, что многие будут ощущать прилив сил и энергии. Однако есть те, на ком движение планет скажется негативно: