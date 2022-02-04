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Испытания и проблемы: даты рождения людей, для которых февраль будет самым тяжелым

Зима. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Астропсихолог Ирина Булгакова в интервью 5-tv.ru рассказала, кому следует готовиться принять удар судьбы.

 

Астрологи убеждены, что февраль 2022 года — хороший месяц для реализации ранее задуманных планов. Его энергетический потенциал может помочь осуществить мечты. Однако благоприятные перемены в жизни ждут далеко не всех. Астропсихолог Ирина Булгакова рассказала, кого подстерегают сложности и опасности во втором месяце зимы.

«4 февраля Меркурий развернулся в прямое движение, и практически до самого конца февраля все планеты будут прямые. Мы очень быстро будем совершать задуманное», — пояснила она.

По словам астропсихолога, Венера с Марсом в феврале движутся по Козерогу — это означает, что многие будут ощущать прилив сил и энергии. Однако есть те, на ком движение планет скажется негативно:

  • рожденные с 29 января по 5 февраля будут ощущать упадок сил;
  • появившимся на свет с 11 по 15 марта, с 29 апреля по 3 мая, с 1 по 15 июня, с 1 по 4 июля понадобятся дополнительные ресурсы, за ними стоит обратиться к родственникам;
  • рожденным со 2 по 5 августа, с 13 по 17 сентября стоит опасаться искаженных информационных потоков, могут быть обманы;
  • родившимся с 2 по 5 ноября и с 12 по 16 декабря нужно внимательно работать с документами — это очень важно для формирования дальнейшей судьбы.
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