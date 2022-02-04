Экс-министр Кристийна Оюланд, удивившая смелой стрижкой, весело встретила год Тигра

Кристина Оюланд пожелала своим подписчикам в Instagram удачного года Тигра.

Похоже, новогодняя вечеринка была очень веселой! На фото экс-политик позирует с нарисованными тигриными усами и носом.

По китайскому календарю год Тигра, начавшийся 1 февраля, продлится до 21 января 2023 года. Это год черного водяного Тигра.

В конце января мы писали, что Оюланд претерпела небольшие изменения в стиле, отрезав свои светлые локоны.