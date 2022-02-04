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Экс-министр Кристийна Оюланд, удивившая смелой стрижкой, весело встретила год Тигра

Кристийна Вызу и Кристийна Оюланд на выступлении Лены Катиной в Park Lounge. ФОТО: Diana Unt

Бывший политик Кристина Оюланд, которая недавно сделала стрижку под мальчика, поделилась забавной фотографией в Instagram.

Кристина Оюланд пожелала своим подписчикам в Instagram удачного года Тигра.

Похоже, новогодняя вечеринка была очень веселой! На фото экс-политик позирует с нарисованными тигриными усами и носом.

По китайскому календарю год Тигра, начавшийся 1 февраля, продлится до 21 января 2023 года. Это год черного водяного Тигра.

В конце января мы писали, что Оюланд претерпела небольшие изменения в стиле, отрезав свои светлые локоны.

Прическу Оюланд сравнили с прической певицы из группы Eurythmics Энни Леннокс. Это отметила и сама Кристийна Оюланд, разместив ссылку на видеоклип Sweet Dreams, изданную Eurythmics в 1983 году.

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