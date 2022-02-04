Децл, Фриске и другие: 5 российских звёзд, которые покинули фанатов, не дожив и до 40 лет

Владислав Галкин, 38 лет

Владислава Галкина знали все телезрители нулевых. Чего стоит хотя бы его роль в "Дальнобойщиках"! Скончался актёр в конце февраля 2010-го. Стоит отметить, в деле оказалось немало параллелей со смертью Децла. По официальной версии, Галкин, как и Толмацкий, скончался от острой сердечной недостаточности. Однако друзья и семья актёра уверены — Влада убили. В доказательство — синяки и кровоподтёки на теле Галкина, а также пропавшая крупная сумма денег. Точно так же не обошлось без слухов об убийстве Децла.

Владислав Галкин ФОТО: скриншот видео

Юлия Началова, 38 лет

Юлия Началова начала свою карьеру в начале 90-х, тогда ей и 14 лет не было. Победы в конкурсах, альбомы, съёмки в фильмах и сериалах — девушка быстро завоевала любовь публики. Правда, с годами от популярности остался лишь блёклый силуэт: если она и появлялась на ТВ, то в большинстве случаев на развлекательных шоу, если концерты — то вместе с такими же потухшими звёздами. А в последнее время в новости девушка попадала только из-за своего здоровья. У неё был диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Весной 2019 года она была госпитализирована с сепсисом и сгорела за несколько дней. Юлия скончалась, когда ей только исполнилось 38 лет.

Юлия Началова ФОТО: Instagram

Сергей Бодров-младший, 30 лет

Бодров-младший стал героем своего поколения. Данила Багров в его исполнении до сих пор остаётся идеалом мужчины, примером для подражания и символом эпохи. Самое удивительное — звезде "Брата" удалось стать легендой до тридцати. Актёр скончался во время схода ледника Колка в Кармадонском ущелье в Северной Осетии 20 сентября 2002 года. Вместе с ним погибло и объявлено пропавшими без вести больше сотни человек.

Сергей Бодров-младший ФОТО: Wikipedia.org

Мурат Насыров, 37 лет

Слышали песню "Мальчик хочет в Тамбов"? Тогда вы знакомы с творчеством Мурата. Парень был одной из самых ярких звёзд российской эстрады 90-х и начала нулевых. Организаторам концертов он запомнился своими вечными скандалами и отказом петь под фонограмму, а фанаты с ужасом вспоминают тот январь 2007-го, когда стало известно о его смерти. По официальной версии, мужчина страдал затяжной депрессией, из-за чего покончил жизнь самоубийством.

Мурат Насыров ФОТО: Кадр из видео Youtube

Жанна Фриске, 40 лет

Жанна — певица, актриса, светская львица и просто секс-символ нулевых. Её карьера началась в середине девяностых в "Блестящих", но уже через несколько лет исполнительнице стало тесно в коллективе. Вопреки ожиданиями хейтеров, одиночный полёт певицы стартовал очень удачно — хиты на радио, роли в кассовых фильмах. Всё оборвалось, когда у Жанны диагностировали рак головного мозга. За жизнь звезды боролись всей страной, но, несмотря на собранные на лечение миллионы, победить онкологию не удалось. Фриске умерла летом 2015-го в возрасте 40 лет.