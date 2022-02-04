Психолог назвала 4 запрещенные фразы, которые человеку в депрессии сделают только хуже

Рассказы о чужих проблемах никак не помогут больному депрессией человеку, они лишь вызовут у него чувство вины за собственные переживания. К апатии может добавиться тревожность и неуверенность в себе, а это опасный коктейль для хрупкой и расшатанной психики такого человека. Обсудить беды других людей не запрещено — это часть общения и так близкого можно отвлечь от нехороших мыслей, но сравнивать его боль с чужой не стоит.