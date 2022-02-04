Уровень будет самый высочайший: стало известно, кто заменит Маслякова в КВН

Между тем, о том, что происходит с Масляковым и кто его может заменить, высказались артисты шоу «Уральские пельмени». Роман Постовалов отметил, что Александр Васильевич рано или поздно все равно покинет КВН из-за возраста, это неизбежно и нормально. Все же не так давно Масляков разменял девятый десяток. Так что ведущий вполне может рассматривать разные кандидатуры людей, которые смогли бы заменить его на посту ведущего не на временной, а на постоянной основе. «Он опасается, что может заразиться. Но, кроме того, Александр Васильевич ничего просто так не делает. Он параллельно еще и ищет себе замену. Сан Саныч, видимо, я так понимаю, сам не хочет. И Александр Васильевич сейчас грамотно очень пытается найти каких-то других ведущих на конкурсной основе по большому счету. Он не будет приглашать кого-то конкретно, по типу: «вот ты будешь вести». Нет, он хочет многих попробовать и уже потом выбрать. Я считаю, прекрасный, грамотный ход», — заявил другой актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов.