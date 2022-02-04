Уровень будет самый высочайший: стало известно, кто заменит Маслякова в КВН

О своем отсутствии на нескольких играх КВН Масляков сообщил сам. Ведущий решил самоизолироваться из-за бушующего коронавируса. Александр Васильевич также заявил, что заменять его будут известные участники КВН, а также те, кто хорошо знает проект и телепередачи. Только имена никакие ведущий не стал называть.
Между тем, о том, что происходит с Масляковым и кто его может заменить, высказались артисты шоу «Уральские пельмени». Роман Постовалов отметил, что Александр Васильевич рано или поздно все равно покинет КВН из-за возраста, это неизбежно и нормально. Все же не так давно Масляков разменял девятый десяток. Так что ведущий вполне может рассматривать разные кандидатуры людей, которые смогли бы заменить его на посту ведущего не на временной, а на постоянной основе. «Он опасается, что может заразиться. Но, кроме того, Александр Васильевич ничего просто так не делает. Он параллельно еще и ищет себе замену. Сан Саныч, видимо, я так понимаю, сам не хочет. И Александр Васильевич сейчас грамотно очень пытается найти каких-то других ведущих на конкурсной основе по большому счету. Он не будет приглашать кого-то конкретно, по типу: «вот ты будешь вести». Нет, он хочет многих попробовать и уже потом выбрать. Я считаю, прекрасный, грамотный ход», — заявил другой актер «Уральских пельменей» Сергей Ершов.
После заявления Александра Маслякова о том, что он и сам не прочь уйти на заслуженный отдых, поклонники КВН принялись обсуждать возможного кандидата на место ведущего легендарной игры. По мнению многих, Масляков-младший уже доказал, что дело отца «не потянет».
Для многих поклонников КВН логичным развитием событий стало бы назначение на пост ведущего программы сына Маслякова Александра. Но, как отметил Ершов, тот вряд ли захочет перенять бразды правления у своего отца. Зато у звезды «Уральских пельменей» есть другой кандидат на место Александра Васильевича. По мнению Ершова, им вполне может быть Иван Ургант, который уже много лет ведет рейтинговое шоу на Первом канале.
«Я думаю, там уровень будет самый высочайший. Иван Ургант, например, ну или другие звезды. Великие люди, как и игра великая», - заключил Сергей Ершов.