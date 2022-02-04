Как похож на маму: Елена Ваенга впервые показала фото подросшего сына
Летом мальчику исполнится 10 лет, пишет Topnews.
Летом мальчику исполнится 10 лет, пишет Topnews.
У себя на странице в Instagram Елена Ваенга опубликовала фотографию подросшего сына Ивана. Летом 2022 года мальчику исполнится уже 10 лет.
Ранее певица показывала фотографию Ивана с горнолыжного склона, где мальчик катался на лыжах. Снимок также завалили восторженными комментариями.
Напомним, Елена Ваенга не распространялась о том, от кого родила сына. Но СМИ выяснили, что отцом Вани стал музыкант Роман Садырбаев. Именно за него Елена Ваенга вышла замуж, пара до сих пор счастлива в браке.