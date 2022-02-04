Пт, 4.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Как похож на маму: Елена Ваенга впервые показала фото подросшего сына

Елена Ваенга ФОТО: Инстаграм

Летом мальчику исполнится 10 лет, пишет Topnews.

Российская королева романсов Елена Ваенга не любит пускать прессу в свою личную жизнь. Но ради поклонников артистка публикует фотографии своих членов семьи и показывает снимки с семейных посиделок.

У себя на странице в Instagram Елена Ваенга опубликовала фотографию подросшего сына Ивана. Летом 2022 года мальчику исполнится уже 10 лет.

Ранее певица показывала фотографию Ивана с горнолыжного склона, где мальчик катался на лыжах. Снимок также завалили восторженными комментариями.

Напомним, Елена Ваенга не распространялась о том, от кого родила сына. Но СМИ выяснили, что отцом Вани стал музыкант Роман Садырбаев. Именно за него Елена Ваенга вышла замуж, пара до сих пор счастлива в браке.

НАВЕРХ
Back