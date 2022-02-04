Как похож на маму: Елена Ваенга впервые показала фото подросшего сына

Российская королева романсов Елена Ваенга не любит пускать прессу в свою личную жизнь. Но ради поклонников артистка публикует фотографии своих членов семьи и показывает снимки с семейных посиделок.

У себя на странице в Instagram Елена Ваенга опубликовала фотографию подросшего сына Ивана. Летом 2022 года мальчику исполнится уже 10 лет.

Ранее певица показывала фотографию Ивана с горнолыжного склона, где мальчик катался на лыжах. Снимок также завалили восторженными комментариями.