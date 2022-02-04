Раскрыта тайна появления в СМИ фото больной раком Заворотнюк

В Сети обсуждают слитую ранее фотографии с камеры видеофиксации, которая якобы запечатлела Анастасию Заворотнюк. На опубликованном в СМИ снимке виден фигурист Петр Чернышев за рулем иномарки, а рядом с ним полная женщина с короткой стрижкой.

Многие в Сети были уверены, что на фотографии с Чернышевым ее жена, актриса Анастасия Заворотнюк. С лета 2019 года звезда «Моей прекрасной няни» не появляется на публике. В 2020 году стало известно о тяжелом заболевании у нее – у актрисы диагностировали глиобластому.

Семья оберегала Анастасию Заворотнюк, все эти годы ни одного снимка актрисы в СМИ не появлялось. И фото с предполагаемой Анастасией Заворотнюк стал шоком для общественности.

Были поражены и друзья актрисы. Они резко осудили тех, кто слил фото больной Заворотнюк в Сеть. В интервью изданию blitz+ фигуристка и коллега Чернышева, Татьяна Навка назвала происходящее кошмаром и выругалась матом. Навка уверена, что люди в погоне за деньгами выложили фото, теперь только Бог им судья. «Этим людям должно быть на этом свете жить стыдно», — была шокирована Татьяна Навка.

Возмутился из-за публикации фото Заворотнюк и актер Борис Смолкин. В интервью порталу Day.ru он высказал предположение, кто опубликовал фото тяжело больной актрисы. Актер уверен, что в ГИБДД просто слили фото Заворотнюк за «небольшие деньги». «О каких эмоциях можно говорить? Там другие эмоции действуют. Какая может быть этика», – сокрушается он.