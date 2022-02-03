Названа одна из самых вредных для здоровья бытовых привычек

Названа одна из самых вредных для здоровья бытовых привычекА ВЫ ТАК ДЕЛАЕТЕ?
Распространенные ошибки, которые люди совершают ежедневно, могут представлять собой скрытые риски для здоровья, предупреждают ученые.
Распространенные ошибки, которые люди совершают ежедневно, могут представлять собой скрытые риски для здоровья, предупреждают ученые.
Одной из самых вредных для здоровья бытовых привычек эксперты по чистоте и гигиене называют смывание воды в унитазе, которые не закрывается крышкой сиденья. Когда вы смываете воду в унитазе с поднятым сиденьем, в воздух выбрасывается фонтан из микрочастиц воды, смешанных с отходами жизнедеятельности, объясняют специалисты. Подобные «облака» содержат бактерии, которые могут быть очень вредными для здоровья, пишет Medikforum.ru.
Кроме того, если унитаз расположен в общей ванной комнате, привычка не закрывать его при смыве воды ведет к тому, что вредные бактерии могут оседать и месяцами жить на разных поверхностях, включая зубные щетки, мыло, вешалки для полотенец. Результатом их использования может стать инфекция, известная как гастроэнтерит и сопровождаемая рядом негативных симптомов: диареей, общим недомоганием, болью в животе.
Советы специалистов. Если нет возможности закрыть унитаз при смыве воды, по возможности в этот момент нужно отойти от него как можно дальше. Также после посещения туалета всегда следует тщательно мыть руки. Держать зубную щетку следует в закрытых местах или под колпачком.