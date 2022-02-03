Названа одна из самых вредных для здоровья бытовых привычек

Одной из самых вредных для здоровья бытовых привычек эксперты по чистоте и гигиене называют смывание воды в унитазе, которые не закрывается крышкой сиденья. Когда вы смываете воду в унитазе с поднятым сиденьем, в воздух выбрасывается фонтан из микрочастиц воды, смешанных с отходами жизнедеятельности, объясняют специалисты. Подобные «облака» содержат бактерии, которые могут быть очень вредными для здоровья, пишет Medikforum.ru.

Кроме того, если унитаз расположен в общей ванной комнате, привычка не закрывать его при смыве воды ведет к тому, что вредные бактерии могут оседать и месяцами жить на разных поверхностях, включая зубные щетки, мыло, вешалки для полотенец. Результатом их использования может стать инфекция, известная как гастроэнтерит и сопровождаемая рядом негативных симптомов: диареей, общим недомоганием, болью в животе.