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Названа одна из самых вредных для здоровья бытовых привычек
А ВЫ ТАК ДЕЛАЕТЕ?

Фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Распространенные ошибки, которые люди совершают ежедневно, могут представлять собой скрытые риски для здоровья, предупреждают ученые.

Одной из самых вредных для здоровья бытовых привычек эксперты по чистоте и гигиене называют смывание воды в унитазе, которые не закрывается крышкой сиденья. Когда вы смываете воду в унитазе с поднятым сиденьем, в воздух выбрасывается фонтан из микрочастиц воды, смешанных с отходами жизнедеятельности, объясняют специалисты. Подобные «облака» содержат бактерии, которые могут быть очень вредными для здоровья, пишет Medikforum.ru.

Кроме того, если унитаз расположен в общей ванной комнате, привычка не закрывать его при смыве воды ведет к тому, что вредные бактерии могут оседать и месяцами жить на разных поверхностях, включая зубные щетки, мыло, вешалки для полотенец. Результатом их использования может стать инфекция, известная как гастроэнтерит и сопровождаемая рядом негативных симптомов: диареей, общим недомоганием, болью в животе.

Советы специалистов. Если нет возможности закрыть унитаз при смыве воды, по возможности в этот момент нужно отойти от него как можно дальше. Также после посещения туалета всегда следует тщательно мыть руки. Держать зубную щетку следует в закрытых местах или под колпачком.

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