Жена выставила на аукцион уехавшего на рыбалку во время школьных каникул мужа

Ирландка Линда МакАлистер вышла замуж за Джона в 2019 году. На тот момент у пары уже было два сына: Кольт, которому сейчас четыре года, и Райдер, которому исполнилось шесть лет. Недавно у детей начались школьные каникулы, и, по словам МакАлистер, это повлияло на их режим дня — они стали ложиться спать намного позже, пишет Lenta.ru.

В это время Джон уехал на рыбалку и оставил жену одну с детьми. Поступок мужа разозлил ирландку, и она решила отомстить супругу, выставив его на продажу на TradeMe (онлайн-аукцион в Новой Зеландии). «Продается муж. Рост — 184 сантиметра, возраст — 37 лет. Любит охоту и рыбалку, увлекается фермерством. Может быть тревожным в новой обстановке, но умеет успокаиваться самостоятельно. Легок в управлении. Имел нескольких владельцев. Обмену и возврату не подлежит», — написала МакАлистер в описании «товара».

Ирландка отметила, что Джон внимательно следил за тем, как продвигаются торги, поскольку был уверен, что за него можно выручить немалые деньги. В итоге за мужчину предложили всего 100 новозеландских долларов, после чего объявление было снято с публикации за нарушение правил сайта.