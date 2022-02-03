Эстонский писатель празднует день рождения: лучший в мире подарок
Эстонский писатель, ведущий и бывший профессиональный баскетболист Йеспер Парве 3 февраля празднует свой день рождения!
Эстонский писатель, ведущий и бывший профессиональный баскетболист Йеспер Парве 3 февраля празднует свой день рождения!
Мари Оясаар, сожительница Йеспера Парве, сообщила в среду в соцсетях, что в ночь на 31 января в их семье родилась дочь.
«Уже решили, как назвать? Это был вопрос, который мы с Йеспером слышали чаще всего за девять месяцев. Другим был, конечно, родится девочка или мальчик», — заявила Оясаар сегодня в Instagram и добавила, что имя было подготовлено уже десять лет назад.
«Я тогда работала в Сиднее, и бирка с именем Мари на моей груди вызывала слишком много вопросов о том, откуда я родом. Имя Мария было гораздо более интернациональным, именно поэтому Йеспер предложил написать на бирке так», — вспомнила она. «От этого звучного и красивого имени Мария у нас перехватило дыхание, и уже тогда мы обсуждали, что когда-нибудь оно хорошо подойдет нашей дочери».
Оясаар заявила, что им с супругом нравится давать своим детям двойные имена, поэтому пришлось придумать еще одно имя.
«На этот раз выбор второго имени для меня особенный. Просто у меня есть несколько вариантов, которые мне нравятся: Мария Аврора, Мария Саде, Мария Луна, Мария Аманита», — сказала она.
Поскольку сегодня, 3 февраля, Йеспер Парве отмечает свой день рождения, его возлюбленная преподнесла ему душевный подарок. «Поскольку что сегодня день рождения Йеспера, мне подойдет любой вариант имени. Я дарю моему любимому возможность выбрать имя для нашей дочери», — написала Оясаар, поделившись фотографией их дочери.
Йеспер Парве поделился в истории Instagram, что это лучший подарок на день рождения.
После родов Оясаар сказала Elu24, что восстановление в родильном доме Pelgulinn идет отлично. «За нами очень хорошо ухаживают. Акушеркам большой поклон».