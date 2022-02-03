Богатый и непубличный. Знакомимся с новым «Холостяком» на ТНТ

Слухи о том, кто же станет новым холостяком, ходят еще с осени. Многие говорили, что продюсеры вновь пригласили Тимати, другие же делали ставку на Мишу Марвина и Гусейна Гасанова. Звучало даже имя Давы… Но все ошиблись. В нынешнем сезоне ТНТ решили сделать упор на немедийных личностях.

Имя первого «Холостяка» — Александр Гранков. Ему 27 лет, он бизнесмен, который получил образование в МГУ и престижном лондонском университете UCL. Герой нового сезона живет в Подмосковье — управляет фермой и конюшней.

Я бы сказал, что, наверное, создан для отношений. Мне очень легко делиться своими чувствами, я откровенно общаюсь. Всегда правдиво отвечаю на любые вопросы. Могу найти общий язык с любым. Хочу, чтобы шоу помогло мне отыскать моего человека, а этому человеку — найти меня. Если это случится, будет здорово. Но уже сейчас могу сказать: я буду на проекте жить по своим правилам, буду максимально открытым и искренним,

— признался «СтарХиту» Александр.

Для Гранкова испытания начались еще в самом начале проекта. Оказалось, что он не просто идет искать себе девушку, но и будет бороться за внимание участниц с… другим холостяком. Действительно, в новом сезоне будет два главных героя. По новым правилам проекта, право выбора на церемонии роз в конце каждого выпуска теперь будет и у девушек.

На их решение может повлиять любой поступок холостяка, неосторожно сказанное слово, неаккуратный жест или прикосновение. Мужчины будут стараться заслужить расположение участниц. Но вопрос «Примешь ли ты эту розу?» они зададут только после того, как девушки озвучат свой выбор,

— говорят продюсеры ТНТ.