Анна Вески впервые услышала о ремиксе в интернете от своей подруги: решила узнать, о чем идет речь...

В понедельник мы писали, что на Youtube появилась песня, в которой соединили песни Анне Вески и всемирно известной хэви-метал группы System of a Down. Удивительно, но трек очень понравился народу и получил огромное количество просмотров.

Анне Вески в среду посетила программу Ringvaade и рассказа, что думает по поводу ремикса, созданного анонимным автором, в который вошли ее хит Jätke võtmed väljapoole и песня Chop Suey американской хэви-метал группы System of a Down.

Вески узнала об этом ремиксе, когда подруга прислала ей сообщение. «Она спросила, видела ли я… тогда я решила узнать, о чем идет речь». Ей звонили и другие знакомые с тем же вопросом, и, конечно же, Вески сама уже разослала эту песню своим друзьям. «Было неожиданно интересно и круто», — комментирует Анне Вески. Она добавляет, что никто не спрашивал у ее разрешения, но она не против таких ремиксов.

Вески утверждает, что не знает, кто его создал. «Но этот человек точно говорит по-эстонски», — думает она. По словам ведущего программа Марко Рейкопа, они пытались найти следы создателя, и они ведут в Мексику.