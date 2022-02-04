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Хирург рассказал, кому опасно спать в носках

Спать в носках полезно не всем. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Теплые носки для многих становятся обязательным предметом гардероба зимой. Однако не всем можно в них спать. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

Как пояснил медик, у некоторых людей ноги постоянно остаются холодными. У взрослых это может быть связано с атеросклерозом артерий нижних конечностей, при котором нарушается кровоснабжение ног, поделился подробностями специалист.

Надевать на ночь теплые носки для согревания ног при таком диагнозе нельзя ни в коем случае, предупредил доктор. По словам эксперта, по причине сниженных защитных функций кожи могут появляться долго не заживающие грибковые инфекции.

Противопоказано спать в теплых носках и лицам, которые больны сахарным диабетом, так как они также часто страдают от поражения сосудов. Нарушенное кровообращение в ногах способно привести к незаживающим инфекциям, вплоть до некроза, отметил врач.

Собеседник издания посоветовал согревать ноги перед сном под контрастным душем. В течение двух минут нужно чередовать обливания ступней горячей и холодной водой. В результате нижние конечности согреваются у 90% людей, резюмировал Авакян.

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