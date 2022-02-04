Хирург рассказал, кому опасно спать в носках

Как пояснил медик, у некоторых людей ноги постоянно остаются холодными. У взрослых это может быть связано с атеросклерозом артерий нижних конечностей, при котором нарушается кровоснабжение ног, поделился подробностями специалист.

Надевать на ночь теплые носки для согревания ног при таком диагнозе нельзя ни в коем случае, предупредил доктор. По словам эксперта, по причине сниженных защитных функций кожи могут появляться долго не заживающие грибковые инфекции.

Противопоказано спать в теплых носках и лицам, которые больны сахарным диабетом, так как они также часто страдают от поражения сосудов. Нарушенное кровообращение в ногах способно привести к незаживающим инфекциям, вплоть до некроза, отметил врач.