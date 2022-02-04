Хирург рассказал, кому опасно спать в носках
Теплые носки для многих становятся обязательным предметом гардероба зимой. Однако не всем можно в них спать. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.
Теплые носки для многих становятся обязательным предметом гардероба зимой. Однако не всем можно в них спать. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.
Как пояснил медик, у некоторых людей ноги постоянно остаются холодными. У взрослых это может быть связано с атеросклерозом артерий нижних конечностей, при котором нарушается кровоснабжение ног, поделился подробностями специалист.
Противопоказано спать в теплых носках и лицам, которые больны сахарным диабетом, так как они также часто страдают от поражения сосудов. Нарушенное кровообращение в ногах способно привести к незаживающим инфекциям, вплоть до некроза, отметил врач.
Собеседник издания посоветовал согревать ноги перед сном под контрастным душем. В течение двух минут нужно чередовать обливания ступней горячей и холодной водой. В результате нижние конечности согреваются у 90% людей, резюмировал Авакян.