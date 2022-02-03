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Врачи назвали полезный для сердца продукт с витамином D

Творог. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин и диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» назвали продукт, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам специалистов, это жирный творог.

Они посоветовали россиянам выбирать творог с жирностью от 5 до 18 процентов. При этом Гинзбург отметил, что жирный творог, согласно последним исследованиям, полезнее обезжиренного, пишет mk.ru.

«Чем больше в крови пентодициловой кислоты, тем меньше индекс массы тела, тем больше в крови содержание хорошего холестерина, и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал он.

В свою очередь Агапкин заметил, что у творога есть и другие важные преимущества. Так в нем содержится около шести процентов от суточной нормы витамина D, тогда как в обезжиренном твороге его нет вообще. Если говорить о витамине А, то в жирном твороге его в 12 раз больше, нежели в обезжиренном варианте.

Также творог нормализует уровень глюкозы в крови, укрепляет костную систему, нормализует пищеварение и снижает риск развития сахарного диабета. Кроме того, он улучшает работу щитовидной железы и сон.

«Норма потребления творога — порядка 150-200 граммов в день», - заключил врач.

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