Врачи назвали полезный для сердца продукт с витамином D

«Чем больше в крови пентодициловой кислоты, тем меньше индекс массы тела, тем больше в крови содержание хорошего холестерина, и тем ниже риск сердечно-сосудистых заболеваний», - сказал он.

В свою очередь Агапкин заметил, что у творога есть и другие важные преимущества. Так в нем содержится около шести процентов от суточной нормы витамина D, тогда как в обезжиренном твороге его нет вообще. Если говорить о витамине А, то в жирном твороге его в 12 раз больше, нежели в обезжиренном варианте.