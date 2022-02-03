Семь «невинных» привычек, от которых у мужчин растет живот

Одна из причин – изобилие мучных продуктов.

Польза от живота

Сама по себе жировая прослойка на животе – это правильно и полезно; природа не такая дура, чтобы тратить излишки впустую. Да и не излишки это вовсе: жир на животе защищает ключевые внутренние органы от переохлаждения и перегрева, выполняет также амортизационную функцию при травмах.

Но, создавая человека, природа все же не предусмотрела того, к какому образу жизни он в итоге придет. Первые обезьяночеловеки были шустрыми, подвижными ребятами: постоянно требовалось прятаться от врагов, искать пищу, когда и воевать друг с другом. Даже если предположить, что некий первочеловек Адам был сызмальства обучен сельскому хозяйству, это ничего не меняет: сеять и жать – тоже дело энергозатратное. Умеренный жирок здесь был полезен, а шансов отрастить пузо практически не предоставлялось.

Сейчас мы живем в мире, где до 80% людей (в развитых странах) работают в сфере услуг, и не то чтобы они перетруждали себя физически. Соответственно, накапливается жир, который химически мешает выработке тестостерона, что приводит к снижению рождаемости – все это мы наблюдаем в природе.

Также лишний жир и увеличенный объем желудка вызывают дисбаланс в работе желудочно-кишечного тракта. Не случайно врачи рекомендуют пациентам, обратившимся к ним с гастритом и другими неприятностями, сбросить немного веса: это часто приводит внутренние процессы в норму.

Ну и, наконец, живот – это просто не очень красиво.

Откуда что растет

Давайте же поймем, почему у нас вообще появляется толстый живот.

1. Сахар

На свете много сладких продуктов. Объединяет их то, что все повышают выработку серотонина и способствуют поступлению в организм жизненно необходимой глюкозы. Но вот на выработку жира действуют по-разному, и сахар провоцирует ее самым активным образом. Ешьте вместо сахара мед, фрукты – их действие гораздо менее разрушительно.

2. Десерты

Не сахаром единым опасна сладкая сдоба к вечернему чаю. Чем ближе ко сну, тем меньше энергии вам осталось потратить до отдыха, и тем выше вероятность того, что съеденные калории организм переработает именно в нежеланный жир.

3. Нарушения сна – об этой проблеме часто забывают диетологи

Сон – важнейший защитный механизм организма, проблемы со сном автоматически приводят к снижению иммунитета. Обнаружив эту проблему, организм начинает принимать превентивные меры – накапливать запасы, которые можно будет потратить во время болезни (вы обратили внимание, что тяжело болеющие люди резко худеют?).

4. Нездоровые перекусы в течение дня

Многие теряют счет второпях проглоченным конфетам и бутербродикам. Ничего плохого в самом по себе желании утолить голод нет: если хочется – надо поесть, намеренное голодание чревато гастритом. Вот только для быстрого перекуса необходимо использовать овощи и фрукты; пол-огурца вместо конфетки, пара яблок вместо бутерброда. Просто же, да и вкусно!

5. Употребление алкоголя

Организм просто не знает, что делать с поступившими высококалорийными спиртами, они не входят в запрограммированный для него набор питания. Поэтому на всякий случай складывает их в «резервный фонд» на животе и бедрах. Понятно, что наиболее опасно пиво, так как помимо спирта содержит «растворенную сдобу». «Почему же алкоголики под скамейками в скверах такие худые?» – спросите вы. Да потому что на определенной стадии болезни они просто перестают есть, только закусывают, и то не всегда. Нормальный человек на таких малых объемах пищи просто не продержался бы. Да и им удается это делать совсем не долго.

6. Психология

Очень популярная привычка – так называемое «заедание стресса». Когда у человека портится настроение, включается тревожность, лучший способ борьбы с этим – повышение содержания серотонина в мозгу. По этому принципу работают как таблетки-антидепрессанты, так и банальная шоколадка. В известном смысле толстый живот, конечно, лучше, чем зависимость от таблеток – но лучше получать нужные вещества иным способом, например, в спортзале.

7. Недостаток физической активности