Чистка зубов или завтрак — в каком порядке нужно делать утреннюю рутину?

Многие наверняка не задумываются о таких мелочах, как порядок утренней рутины. Кто-то первым делом чистит зубы, а кто-то предпочитает начать с вкусного завтрака. Но, возможно, в шутке про утро, которое начинается не с кофе, куда больше смысла, чем нам кажется.

Одни специалисты считают, что зубы нужно чистить сразу после пробуждения, а уже потом употреблять пищу. Другие склоняются к тому, что лучше сначала позавтракать и после приёма пищи почистить зубы. Логика есть и у первых, и у вторых. Однако исследований, однозначно доказывающих правоту одного из вариантов, нет.

Почему советуют чистить зубы перед завтраком?

За ночь в полости рта особенно активно размножаются бактерии и образуется толстый слой биопленки. При чистке зубов до завтрака вы удаляете её. Еда и образующаяся в процессе жевания кислота — благодатная почва для размножения бактерий, поэтому, если не убрать образовавшуюся за ночь биопленку и позавтракать, увеличивается риск повреждения эмали и развития кариеса.

Кроме того, все эти бактерии вместе с едой попадают в желудочно-кишечный тракт, что может негативно сказаться на его работе. Однако исследований, подтверждающих вред попадания этих бактерий в ЖКТ, также нет.

Все замечали, что после пробуждения запах изо рта не совсем приятный, чувствуется, как будто в полости рта много мягких зубных отложений. Поэтому многим хочется освежиться до завтрака, чтобы наслаждаться едой без неприятных запахов и привкусов.

Почему советуют чистить зубы после завтрака?

Многие утверждают, что после использования зубной пасты ещё долго ощущают её вкус, что мешает в полной мере наслаждаться едой. Это отчасти так, поскольку зубная паста действительно создаёт защитную оболочку на зубах. Однако нельзя сказать, что привкус настолько силён, что перебивает другие вкусы.

Когда вы чистите зубы после приёма пищи, вы удаляете её остатки и пигменты, содержащиеся в чае или кофе. И идёте по своим делам со свежей полостью рта — причём это ощущение чистоты сохранится дольше.

Так как правильно?

Время чистки зубов зависит от нескольких факторов: количества налёта в полости рта, времени последнего приёма пищи и подверженности ваших зубов развитию кариеса. В целом порядок может быть любой.

По большому счёту такой уж разницы нет, выбор времени зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Главное, в принципе чистить зубы минимум два раза в день — утром и вечером. Качественная гигиена полости рта — залог здоровья на долгие годы.