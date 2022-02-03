Студент впервые за 15 лет увидел отца, который проиграл его с сестрой в карты

Сабиля и ее ныне покойный супруг всегда хорошо жили, но детей иметь не могли. Поэтому брали детей из приютов. На момент встречи с Мишей и его сестрой Надей, у их уже было четверо приемных ребят. Они не задумываясь взяли и их. Когда Сошников вырос, он случайно нашел медкарту, где узнал имя и фамилию своей настоящей матери. И решил найти ее.

Для этого он обратился в программу «Пусть говорят», а редакторы, используя исходные данные, быстро установили личность женщины, лишившейся детей. Ею оказалась Марина Вадимовна. Она приехала в студию Первого канала, чтобы рассказать свою историю. Оказалось, что кроме Миши и Нади и нее есть еще восемь детей. И только две старших дочери живут с ней. Остальные — в приютах.

Миша впервые за долгие годы встретился с мамой ФОТО: скриншот с youtube.com

«В то время мы пили. Пришли какие-то ребята, стали меня шпынять и говорят: «Муж вас в карты проиграл, вместе с домом, с тобой и детьми». Я сидела и не знала, что делать. Вова стал пить и бить сильно, друзья важнее были. Потом узнала, что забеременела Мишей. Думала, любить будет. Но ничего не изменилось. Потом Надя родилась», — со слезами на глазах рассказывает Сошникова.

В итоге ее лишили родительских прав, а маленьких ребят забрали в детский дом. После череды скитаний их взяла Сабиля. В студии программы эксперты никак не могли понять, как можно было «проиграть» в карты родных детей. На этот вопрос ответил их отец Владимир — он тоже приехал на программу и покаялся перед семьей. «Я был пьяный, когда играл. Сейчас работаю на заводе, официально устроился. Я хочу общаться с сыном и дочкой, а с Мариной мы живем отдельно, снимаем комнаты», — заявил мужчина.

Владимир проиграл семью в карты, из-за чего детей забрали в детский дом ФОТО: скриншот с youtube.com

Интересно, что записаны они не на родного отца, а на первого мужа Марины Сергея, который является отцом ее старших дочек. На момент беременности она не развелась с ним и по закону документы оформлены на него. Он тоже вышел на связь со студией и сообщил, что «спас» дочек, иначе бы их ждала такая же участь, как и остальных детей.

В финале программы Миша пообещал подумать, будет ли он общаться с родителями. «Я давно простил уже всех», — сказал Сошников. Зато ему очень понравились сестры, которые также ответили ему взаимностью и были рады видеть сводного брата.