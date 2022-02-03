Чт, 3.02.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Олимпиада
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Отдыхает отдельно и называет себя холостяком. Прилучный подогрел слухи о расставании с Карпович

Павел Прилучный. ФОТО: Скриншот с Instagram

В прошлом месяце Павел Прилучный заинтриговал поклонников совместным снимком с Агатой Муцениеце и детьми. Одни поспешили поздравить бывших супругов с примирением, а другие стали желать им скорейшего воссоединения. Очевидно у пары есть все шансы начать сначала. Ведь в отношениях актера с Мирославой, кажется, начались проблемы.

В последнее время пользователи стали замечать странности в отношениях влюбленных. Так, например, на днях 35-летняя Мирослава неожиданно улетела в теплые края, оставив Павла в заснеженной Москве. «Без «мажора»? И довольная», — удивились подписчики.

А вчера неприятные слухи спровоцировал сам Прилучный. Он записал видеоролик, на котором похвастался свежеобжаренным куском мяса на гриле. «Вот это я понимаю — ужин холостяка!» — заявил актер.

Фанаты удивлены, что 34-летний Павел не остался вместе с избранницей. Ведь еще несколько дней назад он загорал под дубайским солнцем в компании Агаты Муцениеце и детей. Хотя ранее артист предпочитал избегать общения с бывшей супругой, которая обвинила его в домашнем насилии.

Напомним, что о романе Прилучного с Карпович выяснилось после его развода. Пару засняли во время отдыха в Крыму. Однако, несмотря на явные доказательства связи, артисты предпочитают не афишировать отношения и до сих пор не появляются вместе на публике.

Конспирация все же не уберегла Мирославу от травли. Многие осуждают звезду «Папиных дочек» за роман с Павлом, называя ее разлучницей и другими более резкими словами. «Семью разрушила. Позор. Тварь. Мразь. Если бы не ты, то Прилучный так и бы и жил со своей семьей. Конченая. Разрушительница семей», — пишут хейтеры.

Агата также не прочь была отпустить в сторону соперницы нелестные реплики. Брюнетка иронично называла Карпович «особью женского пола». Впрочем, сейчас звезда предпочитает не вспоминать о прошлых обидах. Кроме того, Мирославе удалось наладить дружеское общение с детьми возлюбленного. «Это чистейшей души человек, который знает, как себя вести с детками, и мои ее обожают, они с ней занимаются. Потрясающая девчонка», — расхваливал актрису Прилучный.

НАВЕРХ
Back