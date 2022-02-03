Отдыхает отдельно и называет себя холостяком. Прилучный подогрел слухи о расставании с Карпович

В последнее время пользователи стали замечать странности в отношениях влюбленных. Так, например, на днях 35-летняя Мирослава неожиданно улетела в теплые края, оставив Павла в заснеженной Москве. «Без «мажора»? И довольная», — удивились подписчики.

А вчера неприятные слухи спровоцировал сам Прилучный. Он записал видеоролик, на котором похвастался свежеобжаренным куском мяса на гриле. «Вот это я понимаю — ужин холостяка!» — заявил актер.

Фанаты удивлены, что 34-летний Павел не остался вместе с избранницей. Ведь еще несколько дней назад он загорал под дубайским солнцем в компании Агаты Муцениеце и детей. Хотя ранее артист предпочитал избегать общения с бывшей супругой, которая обвинила его в домашнем насилии.

Напомним, что о романе Прилучного с Карпович выяснилось после его развода. Пару засняли во время отдыха в Крыму. Однако, несмотря на явные доказательства связи, артисты предпочитают не афишировать отношения и до сих пор не появляются вместе на публике.

Конспирация все же не уберегла Мирославу от травли. Многие осуждают звезду «Папиных дочек» за роман с Павлом, называя ее разлучницей и другими более резкими словами. «Семью разрушила. Позор. Тварь. Мразь. Если бы не ты, то Прилучный так и бы и жил со своей семьей. Конченая. Разрушительница семей», — пишут хейтеры.