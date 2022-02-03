В Москве 14-летний сын известного ресторатора разбился при падении с высоты

Стали известны подробности смерти 14-летнего подростка. Напомним, что парень погиб после падения с высоты. Тело юноши обнаружили во 2-м Волконском переулке. Предполагается, что он мог покончить с собой.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!», погибшим оказался сын ресторатора и руководителя Mi Piace Дмитрия Шустова.

Молодой человек увлекался паркуром и руфингом, и мог сорваться с крыши здания, получив при падении смертельные травмы. По словам матери погибшего, версию о самоубийстве сына она не рассматривает.

Оказалось, что погибший регулярно выкладывал в социальных сетях фотографии с крыши дома, расположенного на этой улице.