В Москве 14-летний сын известного ресторатора разбился при падении с высоты
Журналисты узнали подробности трагической гибели парня, пишет Topnews.
Журналисты узнали подробности трагической гибели парня, пишет Topnews.
Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости!», погибшим оказался сын ресторатора и руководителя Mi Piace Дмитрия Шустова.
Оказалось, что погибший регулярно выкладывал в социальных сетях фотографии с крыши дома, расположенного на этой улице.
Полиция выясняет другие подробности случившегося.