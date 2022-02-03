Он женат: друг Лободы раскрыл ее близкие отношения с бизнесменом Артуром Гранцем

Стали известны подробности отношений популярной певицы Светланы Лободы и бизнесмена Артура Гранца. О романе украинской исполнительницы и предпринимателя рассказал представитель из окружения Лободы.

При этом собеседник «Комсомольской правды» предпочел не раскрывать свою личность. По его словам, Артур Гранц сейчас живет на своей вилле в испанской Марбелье. «С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. И о неземной любви говорить рано. Он женат, не в разводе. Но и с женой не живет», – объяснил источник журналистов.

Он уточнил, что новый мужчина Светланы Лободы официально не разводится с женой из-за того, что на нее зарегистрирована часть ее активов.