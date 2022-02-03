Он женат: друг Лободы раскрыл ее близкие отношения с бизнесменом Артуром Гранцем
Представитель из окружения звезды заявил, что бизнесмен не живет с Лободой.
Представитель из окружения звезды заявил, что бизнесмен не живет с Лободой.
При этом собеседник «Комсомольской правды» предпочел не раскрывать свою личность. По его словам, Артур Гранц сейчас живет на своей вилле в испанской Марбелье. «С Лободой Гранц не живет, они только встречаются. И о неземной любви говорить рано. Он женат, не в разводе. Но и с женой не живет», – объяснил источник журналистов.
Он уточнил, что новый мужчина Светланы Лободы официально не разводится с женой из-за того, что на нее зарегистрирована часть ее активов.
Бизнесмен не хочет публично делить свое имущество, а сейчас ведет свободный образ жизни, но помогает детям. К тому же благодаря своим связям Гранц обеспечил Светлане Лободе выступление у украинских олигархов. Сама Лобода не комментирует слухи о своей личной жизни. Официально известно, что у нее две дочери.