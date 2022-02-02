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У Софии Ротару начались осложнения со здоровьем из-за омикрона

София Ротару ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Стало известно, что 74-летняя звезда советской эстрады, народная артистка СССР София Ротару находится в средне тяжелом состоянии после инфицирования коронавирусом.

О болезни звезды стало известно из ее сообщения в Instagram.

Ротару призналась «дорогим друзьям и близким людям», что до нее добрался омикрон. По словам украинской певицы, она борется с инфекцией, но без осложнений не обошлось.

Сейчас постепенно организм приходит в норму, благодаря усилиям врачей и медсестер, однако для полного восстановления потребуются силы и время.

«Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной!», – поблагодарила Ротару близких, попутно пожелав им беречь собственных родных.

На сообщение о состоянии певицы откликнулись многие поклонники и коллеги.

Так, Максим Галкин пожелал ей здоровья одним из первых. Подписчики звезды в комментариях писали, что переживают за нее и желают скорейшего выздоровления.

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