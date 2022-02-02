У Софии Ротару начались осложнения со здоровьем из-за омикрона
Стало известно, что 74-летняя звезда советской эстрады, народная артистка СССР София Ротару находится в средне тяжелом состоянии после инфицирования коронавирусом.
Стало известно, что 74-летняя звезда советской эстрады, народная артистка СССР София Ротару находится в средне тяжелом состоянии после инфицирования коронавирусом.
О болезни звезды стало известно из ее сообщения в Instagram.
Ротару призналась «дорогим друзьям и близким людям», что до нее добрался омикрон. По словам украинской певицы, она борется с инфекцией, но без осложнений не обошлось.
Сейчас постепенно организм приходит в норму, благодаря усилиям врачей и медсестер, однако для полного восстановления потребуются силы и время.
«Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной!», – поблагодарила Ротару близких, попутно пожелав им беречь собственных родных.
На сообщение о состоянии певицы откликнулись многие поклонники и коллеги.
Так, Максим Галкин пожелал ей здоровья одним из первых. Подписчики звезды в комментариях писали, что переживают за нее и желают скорейшего выздоровления.