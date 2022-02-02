У Софии Ротару начались осложнения со здоровьем из-за омикрона

О болезни звезды стало известно из ее сообщения в Instagram.

Ротару призналась «дорогим друзьям и близким людям», что до нее добрался омикрон. По словам украинской певицы, она борется с инфекцией, но без осложнений не обошлось.

Сейчас постепенно организм приходит в норму, благодаря усилиям врачей и медсестер, однако для полного восстановления потребуются силы и время.

«Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной!», – поблагодарила Ротару близких, попутно пожелав им беречь собственных родных.

На сообщение о состоянии певицы откликнулись многие поклонники и коллеги.