Александр Масляков впервые пропустит КВН: ведущий записал видеообращение

80-летний телеведущий записал видеоприветствие для всех команд и участников. В своей речи Александр Васильевич рассказал, что не сможет принять участие в первых выпусках. «К сожалению, меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего», — говорит Масляков, пишет Starhit.ru.

Мэтр сообщил, что на первых играх его заменят известные участники КВН, а также люди, которые хорошо знают проект и телепередачи. «И посмотрим, у кого как с ведением сложится все», — заявил идеолог проекта.

В своем послании он также отметил, что стартует 61-й сезон Клуба веселых и находчивых, и в этой связи он рад приветствовать тех, кто начинает, а также старых участников.