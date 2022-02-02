Александр Масляков впервые пропустит КВН: ведущий записал видеообращение
Стартует 61-й сезон популярной игры КВН. Ее бессменный ведущий Александр Масляков перед съемками заявил, что не сможет принять в ней участие из-за коронавируса.
Стартует 61-й сезон популярной игры КВН. Ее бессменный ведущий Александр Масляков перед съемками заявил, что не сможет принять в ней участие из-за коронавируса.
80-летний телеведущий записал видеоприветствие для всех команд и участников. В своей речи Александр Васильевич рассказал, что не сможет принять участие в первых выпусках. «К сожалению, меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может выходить без ведущего», — говорит Масляков, пишет Starhit.ru.
Мэтр сообщил, что на первых играх его заменят известные участники КВН, а также люди, которые хорошо знают проект и телепередачи. «И посмотрим, у кого как с ведением сложится все», — заявил идеолог проекта.
В своем послании он также отметил, что стартует 61-й сезон Клуба веселых и находчивых, и в этой связи он рад приветствовать тех, кто начинает, а также старых участников.
Отметим, что осенью 2021 года Масляков дал интервью, в котором рассказал, что собирается завершить карьеру. При этом окончательного решения он пока не принял. Также он отметил свое недовольство выходом нового телепроекта «Игра» — мол, создатели говорили о новой эре юмора в России, а по факту получилась своеобразная калька с КВН, да еще и со скандальными сценами.