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У Ивана Краско диагностировали неизлечимую болезнь

Иван Краско ФОТО: Instagram

У советского и российского актера Ивана Краско диагностировали неизлечимую болезнь глаз. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на директора артиста Вячеслава Смородинова.

По его словам, к Краско может не вернуться зрение. «Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны», — пояснил он, отметив, что лечение изначально было неправильным, сооющает Lenta.ru.

Смородинов заявил, что у 91-летнего актера диагностирована деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. Если недуг будет прогрессировать, то это может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте. В настоящий момент врачи могут только поддерживать зрение Краско.

В августе 2021 года народный артист России Иван Краско перенес инсульт и был госпитализирован в реанимацию. В конце 2020 года Краско переболел коронавирусом.

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