У Ивана Краско диагностировали неизлечимую болезнь

По его словам, к Краско может не вернуться зрение. «Оба глаза оказались неизлечимы, а операции в таком возрасте опасны», — пояснил он, отметив, что лечение изначально было неправильным, сооющает Lenta.ru.

Смородинов заявил, что у 91-летнего актера диагностирована деструкция стекловидного тела, возрастная атрофическая рубцовая стадия. Если недуг будет прогрессировать, то это может привести к разрыву сетчатки глаза и полной слепоте. В настоящий момент врачи могут только поддерживать зрение Краско.