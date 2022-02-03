В леопарде и с прилизанными волосами: Якубович вывел в свет таинственную жену

Леонид Якубович не выставляет детали личной жизни напоказ, но и не делает из этого тайны. Он был женат три раза. От второй жены Галины у популярного ведущего есть сын Артем, который, впрочем, не носит фамилию именитого отца. Наследник, в свою очередь, уже сделал шоумена дедом. От третьей жены Марины Леонид Якубович воспитал дочь Варвару.

На протяжении долгого времени муссируются слухи, что якобы ведущий капитал-шоу «Поле чудес» разошелся с супругой. Такие разговоры поползли, в частности, после того, как стало известно, что будто бы Леонид Якубович разъехался с женой, дескать, каждый теперь живет своей жизнью.

Но очевидно, что это не так. На концерте Льва Лещенко, который накануне, 1 февраля, отметил юбилей, среди именитых гостей появились и Леонид Якубович с супругой Мариной. Пару сфотографировали в зрительном зале. Снимки именитого ведущего вместе с женой немедленно попали в Сеть.

Теперь пользователи Интернета бурно обсуждают кадры. Например, от внимания особо наблюдательных поклонников не ускользнуло, что на фото Леонид Аркадьевич получился каким-то грустным. А еще фанаты на все лады высказались в адрес его жены. В частности, многим не понравился выбор Мариной наряда для праздничного концерта Льва Лещенко.

Третья жена Леонида Якубовича появилась на публике в одежде леопардовой расцветки. Короткие волосы она предпочла просто зачесать на сторону. Интересно, что, в отличие от многих жен российских знаменитостей, Марина явно предпочитает стареть естественно. Она точно не старается удержать молодость за счет ботокса, филлеров и ухищрений пластических хирургов.

О Марине Видовой почти ничего не известно. Она непубличная особа, своего именитого супруга крайне редко сопровождает на мероприятиях, предпочитая оставаться в тени. Известно, что работает она в телекомпании «ВИD».