Джем за тысячу евро? Клиента Rimi ждал неприятный сюрприз

«Утром я поехал за город и заскочил в магазин, — описывает свое воскресенье Андерс. Он бросил в корзину несколько журналов и немного еды. — К счастью, до платежа я заметил, что сумма уж слишком большая».

«Кассир тоже посмеялась и пригласила кого-то, возможно, старшего по смене, исправить это недоразумение».

Представитель Rimi Катрин Батс прокомментировала порталу Elu24, что на фото видно, что код был введен вручную. «Кассир по памяти ввела код, однако тот, видимо, изменился», — объясняет Батс.

«В этом случае товар больше не должен продаваться со старым кодом, а в системе будут начисляться цены, которые должны привлечь внимание как поставщика услуг, так и заказчика», — добавляет представитель.

Батс говорит, что подобные случаи были и раньше, но она не помнит, чтобы кто-то случайно оплатил такой счет.