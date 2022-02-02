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Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем

Анна Семенович ФОТО: Instagram

Артистка в своем блоге нередко отвечает на самые разные вопросы фанатов. На этот раз она предложила подписчикам сыграть в игру «было или не было». Поклонники предлагали различные ситуации, а Семенович отвечала, бывало ли такое в ее жизни. В том числе, один из фанатов поинтересовался, занималась ли когда-нибудь звезда сексом при первой встрече.

Анна откровенно призналась, что опыт секса с незнакомцем у нее есть. «Когда мне нравится мужчина и пробегает химия, почему бы и нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала артистка. В Сети неоднозначно отреагировали на подобное заявление, однако большинство уверено, что одинокая Семенович имеет право делать то, что считает правильным, пишут Дни.ру.

Ранее Анна Семенович рассказала, как общалась с Жанной Фриске незадолго до ее смерти. Когда Жанна уже сильно болела, и врачи боролись за ее жизнь, случилось улучшение состояния, поэтому Дмитрий Шепелев предложил Семенович позвонить подруге по телефону. Анна рассказала, что состоялся душевный разговор, в конце которого Фриске дала совет: «Анечка, рожай». По сути, это было последнее, что Жанна Фриске сказала своей давней приятельнице.

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