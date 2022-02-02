Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем

Анна откровенно призналась, что опыт секса с незнакомцем у нее есть. «Когда мне нравится мужчина и пробегает химия, почему бы и нет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала артистка. В Сети неоднозначно отреагировали на подобное заявление, однако большинство уверено, что одинокая Семенович имеет право делать то, что считает правильным, пишут Дни.ру.
Ранее Анна Семенович рассказала, как общалась с Жанной Фриске незадолго до ее смерти. Когда Жанна уже сильно болела, и врачи боролись за ее жизнь, случилось улучшение состояния, поэтому Дмитрий Шепелев предложил Семенович позвонить подруге по телефону. Анна рассказала, что состоялся душевный разговор, в конце которого Фриске дала совет: «Анечка, рожай». По сути, это было последнее, что Жанна Фриске сказала своей давней приятельнице.