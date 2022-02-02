Одинокая Семенович согласилась на секс с незнакомцем

Артистка в своем блоге нередко отвечает на самые разные вопросы фанатов. На этот раз она предложила подписчикам сыграть в игру «было или не было». Поклонники предлагали различные ситуации, а Семенович отвечала, бывало ли такое в ее жизни. В том числе, один из фанатов поинтересовался, занималась ли когда-нибудь звезда сексом при первой встрече.