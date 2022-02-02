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«Что с лицом?»: резко постаревший Тимати шокировал фанатов внешним видом на фото

Тимати. ФОТО: Скриншот с Instagram

В Instagram опубликовали кадры, сильно расстроившие поклонников популярного рэпера Тимати.

На видео в сториз 38-летний музыкант запечатлен без фильтров и графических редакторов, и его внешний вид неприятно удивил фанатов. В кадре артист позирует вместе со своим сыном Ратмиром, пишет TopNews.ru.

При этом юзеры заявили, что Тимати выглядит намного старше своих лет.Видео разместила мама артиста – Симона, на что многие подписчики заявили, что женщина буквально подставила своего сына неудачными кадрами. «Что с его лицом?», «Это что за дед?» – недоумевали поклонники.

Тимати с сыном ФОТО: скриншот

Напомним что сына для Тимати родила его возлюбленная, модель Анастасия Решетова. Артист встречался с ней в течение пяти лет, но так и не женился. В итоге после рождения сына пара рассталась.

На этом фоне сама Решетова на днях разоткровенничалась со своими поклонниками в Instagram. В частности, она прокомментировала слухи о том, что многое в семейной жизни ее бывшего избранника решает мама Тимати.

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