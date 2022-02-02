«Что с лицом?»: резко постаревший Тимати шокировал фанатов внешним видом на фото
В Instagram опубликовали кадры, сильно расстроившие поклонников популярного рэпера Тимати.
В Instagram опубликовали кадры, сильно расстроившие поклонников популярного рэпера Тимати.
На видео в сториз 38-летний музыкант запечатлен без фильтров и графических редакторов, и его внешний вид неприятно удивил фанатов. В кадре артист позирует вместе со своим сыном Ратмиром, пишет TopNews.ru.
При этом юзеры заявили, что Тимати выглядит намного старше своих лет.Видео разместила мама артиста – Симона, на что многие подписчики заявили, что женщина буквально подставила своего сына неудачными кадрами. «Что с его лицом?», «Это что за дед?» – недоумевали поклонники.
Напомним что сына для Тимати родила его возлюбленная, модель Анастасия Решетова. Артист встречался с ней в течение пяти лет, но так и не женился. В итоге после рождения сына пара рассталась.
На этом фоне сама Решетова на днях разоткровенничалась со своими поклонниками в Instagram. В частности, она прокомментировала слухи о том, что многое в семейной жизни ее бывшего избранника решает мама Тимати.