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Жареное, вареное или омлет: какой способ приготовления яиц самый полезный?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/Oksana Shufrych

Однозначного ответа на данный вопрос нет, так как на пользу (и вред) яиц влияет сразу несколько факторов, пишет Harper's Bazaar. 

Однако эксперты выделяют два способа приготовления: яйца, сваренные вкрутую, и яйца пашот. Как отмечают специалисты, это максимально простые способы приготовления яиц, которые не требуют слишком высоких температур или слишком длительной термической обработки, пишет RusTVNET.

Издание также пишет, что любителям омлетов лучше не добавлять в блюдо молоко, сливки и прочие молочные продукты, так как это может увеличить нагрузку на сердце.

В свою очередь, овощей лучше добавлять больше, поскольку они смогут восполнить все утерянные в процессе приготовления витамины и антиоксиданты.

Жарить же яйца рекомендуется на сухой сковороде или с добавлением натуральных масел, а именно: топленого, оливкового или кокосового. Это те масла, которые не окисляются и не дадут дополнительной нагрузки на сердце, пишет Harper's Bazaar.

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