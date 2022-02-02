Жареное, вареное или омлет: какой способ приготовления яиц самый полезный?

Однако эксперты выделяют два способа приготовления: яйца, сваренные вкрутую, и яйца пашот. Как отмечают специалисты, это максимально простые способы приготовления яиц, которые не требуют слишком высоких температур или слишком длительной термической обработки, пишет RusTVNET.

Издание также пишет, что любителям омлетов лучше не добавлять в блюдо молоко, сливки и прочие молочные продукты, так как это может увеличить нагрузку на сердце.

В свою очередь, овощей лучше добавлять больше, поскольку они смогут восполнить все утерянные в процессе приготовления витамины и антиоксиданты.