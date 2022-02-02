Виктория Бекхэм последние 25 лет питается только одним блюдом

По словам футболиста, секретом стройности его жены является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что Виктория ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле. «Она очень привередлива в выборе еды, и чаще всего ее блюда готовят без соусов, а также сливочного или растительного масла», — высказался он, пишет Lenta.ru.

Знаменитость также рассказал, что во время «разгрузочных» дней дизайнер потребляет в пищу тост из цельнозернового хлеба с соленым маслом. «Единственный раз, когда Виктория пробовала еду из моей тарелки, был во время ее беременности. Это был удивительный момент, поскольку с того раза подобного не случалось», — заключил спортсмен.