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Виктория Бекхэм последние 25 лет питается только одним блюдом

Виктория Бекхэм ФОТО: Rw/mpi/capital Pictures

Бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм раскрыл детали диеты своей супруги, дизайнера и предпринимательницы Виктории.

По словам футболиста, секретом стройности его жены является потребление одного и того же блюда на протяжении 25 лет. Выяснилось, что Виктория ест только тушеные овощи с любой рыбой, приготовленной на гриле. «Она очень привередлива в выборе еды, и чаще всего ее блюда готовят без соусов, а также сливочного или растительного масла», — высказался он, пишет Lenta.ru.

Знаменитость также рассказал, что во время «разгрузочных» дней дизайнер потребляет в пищу тост из цельнозернового хлеба с соленым маслом. «Единственный раз, когда Виктория пробовала еду из моей тарелки, был во время ее беременности. Это был удивительный момент, поскольку с того раза подобного не случалось», — заключил спортсмен.

В октябре прошлого года внешность жены Дэвида Бекхэма напугала ее фанатов. Виктория Бэкхем появилась в эфире программы Good Morning America. Поклонников напугали изменения, которые произошли с внешним видом дизайнера, о чем они принялись писать в постах в социальных сетях. По мнению фанатов, предпринимательница увеличила губы и разгладила морщины с помощью инъекций.

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