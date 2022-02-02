Скрытый враг: когда из-за употребления помидоров можно впасть в кому

Токсичность помидоров, как и других овощей зависит от способа выращивания и зрелости. Употребление некачественных плодов может привести к непоправимым последствиям для здоровья. В чем опасность томатов и как избежать их губительного воздействия на организм, в интервью 5-tv.ru рассказала нутрициолог Мария Розанова. По словам эксперта, несмотря на то, что помидоры содержат очень много полезных веществ в определенных случаях это может привести к отравлению.

«Если помидоры были выращены у дороги или у химпредприятий, то они могут содержать соли тяжелых металлов. Это может привести к отравлению, а при постоянном употреблении таких помидоров в большом количестве даже к камням в почках или желчном пузыре. Если при выращивании фермеры увеличили дозу подкормки выше нормы. В таких помидорах могут накапливаться нитраты», — пояснила эксперт.

Что же касается незрелых помидоров, то в них в том числе содержится соланин. Это ядовитое органическое соединение, которое также содержится в незрелом картофеле. Однако в одном незрелом томате количество этого вещества незначительное. Чтобы сильно отравить, нужно съесть несколько килограммов помидоров.

«Если, например, представить теоретически, что огромное количество незрелых помидоров переработать для сока, для пасты, то они будут содержать большое количество ядовитой дозы для организма. Тогда можно впасть в кому», — предупредила Розанова.

Чтобы обезопасить себя, нутрициолог советует есть только зрелые плоды, купленные в крупных сертифицированных магазинах, мыть овощи и снимать с них кожицу.