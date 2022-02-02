Хабенский получил имя в честь хоккеиста с трагической судьбой и не раз оказывался на волоске от смерти

Если набрать в поисковых системах Интернета слова «Хабенский цитаты», на вас вывалятся десятки достаточно глубоких изречений о смысле жизни, человечности, любви и т.д... Например: «А ведь влюбляются не в красоту. Влюбляются в смех, вечно вьющиеся волосы, ямочки на щеках, родинку над губой или даже шрамик над бровью. А в красоту - нет. Красоту просто хотят».
Накануне недавнего 50-летия народного артиста России журналистка издания Daily Storm Яна Бобылкина попросили Хабенского прокомментировать эти афоризмы. Он внимательно их прочитал и с хохотом констатировал, что все они - фейки, не имеющие к нему никакого отношения. За исключением, пожалуй, одного.
- Жизнь - это путь. У кого-то это путь от булочной и обратно, у кого-то - кругосветное путешествие.
Яркому и насыщенному путешествию по жизни самого Константина Юрьевича его мама Татьяна Геннадьевна посвятила свою книгу «Мой адмирал» (издательство «АСТ»). Это первая и единственная биография Хабенского, сопровождающаяся его занятными комментариями. Рекомендуем не пожалеть рублей 500 - 600 (меньше 19 евро) и купить томик себе в библиотеку, тем более что гонорар автор перечислит в благотворительный фонд сына. Для затравки приведем лишь несколько интересных моментов, которые почерпнули, пролистав эти 352 страницы.
«Девчонка из бог знает какого города»
Родители Константина и его старшей сестры Наташи познакомились в Политехническом институте в Ленинграде, куда из родной Йошкар-Олы Татьяна (в девичестве Никулина) поступила после школы. Золотая медалистка из провинции и во время учебы в институте занималась на отлично, особенно по профильной физике. Этим, уверяет, и покорила будущего мужа Юру Хабенского:
- Сидит тут, понимаешь, какая-то девчонка из бог знает какого города на «и - краткое» и щелкает сложные задачи как семечки.
О том, что она беременна Костей, Татьяна Геннадьевна узнала спустя год после того, как они с супругом получили дипломы о высшем образовании и работали по распределению. Она - в институте «Атомэнергопроект», он - в строительном управлении Ленинградского порта.
Новорожденного сына Хабенские назвали в честь легенды советского хоккея, трехкратного чемпиона мира Константина Локтева. Родители не подозревали, что судьба спортсмена сложится трагически. В 1977-м его иезуитски уволили с поста главного тренера ЦСКА: об отставке и назначении нового наставника - Виктора Тихонова - сообщили на банкете, устроенном по случаю победы команды в чемпионате СССР. Константин сразу же сбежал с торжества и в подавленном состоянии едва не погиб за рулем, чудом не врезавшись в парапет моста. Но окончательно его добила смерть 38-летней дочери, сгоревшей от рака. Раздавленный отец, у которого нашли букет болезней, в том числе цирроз печени, не дожил 25 дней до первой годовщины смерти наследницы и был похоронен рядом с ней.
Извилистый маршрут
Каждое лето Татьяна Хабенская с детьми ездила в Йошкар-Олу к маме Лидии Ивановне. Та работала дежурным врачом в спортивном студенческом лагере. Во время первого визита в родной город мамы полуторагодовалый Костик едва не погиб.
- Встретили знакомых во внутреннем дворике института и разговорились, - пишет в мемуарах Татьяна Геннадьевна. - Костя бегал кругами вокруг нас, Наташа (сестре будущего актера тогда было 4,5 года. - Ред.) стояла рядом, держала меня за руку, а я все время следила за его извилистыми маршрутами. И тут обнаружила, что мой сын исчез. Дворик пустой, сына нет, я в ужасе. С криками «Костя! Костя!» стала бегать - не отзывается. Вдруг вижу - открытый люк горячего водоснабжения, рядом лежит огромная тяжелая крышка. Я подскочила, наклонилась, а внутри этого люка висит мой сын - маленький, с посиневшими пальчиками - и держится за бортик внутри люка... Я вытащила сына из люка, вся в слезах.
С прической под Мирей Матье не брали в пионеры
В первый класс Костя пошел в Нижневартовске. Отец, инженер-гидролог, увез семью на четыре года на Север, чтобы заработать на квартиру в Питере. Он трудился в «Мостоотряде-69» начальником производственно-технического отдела, потом - замом главного инженера, а его жена - заведующей строительной лаборатории качества.
Сначала их с детьми поселили в служебную двушку, в которой от предыдущего жильца осталась лайка по кличке Лиза. Именно она провожала Костю в школу, ждала, пока уроки закончатся, и поздним вечером охраняла по дороге обратно - мальчик учился в третью смену, с трех часов дня, и возвращался затемно.
В пионеры Костю поначалу не приняли - его «лохматая» прическа (мама сама стригла его под Мирей Матье), по мнению учителей, не соответствовала образу юного ленинца. Ничего не сказав родительнице, он хозяйственными ножницами срезал себе волосы от бровей к вискам. И добился, чтобы ему повязали красный галстук.
Героизмом не хвастался
Одним из развлечений школьников в Нижневартовске был сбор брусники, клюквы, черники и морошки на болотах, которые замерзали уже в начале осени.
- И вот как-то в сентябре, когда уже холодно, пошли они (Костя с друзьями. - Ред.), и все провалились под лед. Как оттуда выбрались - я даже не знаю. Так и не признались. Думаю, может быть, собака Лиза помогла им? - пишет Татьяна Геннадьевна.
Через несколько страниц выяснилось, что Хабенский в школьные годы совершил еще один отчаянный поступок, который мог стоить ему жизни:
- Однажды два брата из соседнего подъезда забыли ключи, - делилась мама. - Костя сразу сообразил, что к чему, поднялся на четвертый этаж к соседям мальчишек, с их балкона перебрался на балкон к этим без пяти минут снеговикам, все открыл и впустил их в теплую квартиру. Делов-то! Но дома, конечно, Костя не стал хвастаться своим бытовым героизмом…
На самом деле, как актер написал в комментарии, он перебрался не с балкона на балкон на четвертом этаже, а забирался вертикально по балконам с первого этажа на четвертый.