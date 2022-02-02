Хабенский получил имя в честь хоккеиста с трагической судьбой и не раз оказывался на волоске от смерти

Накануне недавнего 50-летия народного артиста России журналистка издания Daily Storm Яна Бобылкина попросили Хабенского прокомментировать эти афоризмы. Он внимательно их прочитал и с хохотом констатировал, что все они - фейки, не имеющие к нему никакого отношения. За исключением, пожалуй, одного.

- Жизнь - это путь. У кого-то это путь от булочной и обратно, у кого-то - кругосветное путешествие.

Яркому и насыщенному путешествию по жизни самого Константина Юрьевича его мама Татьяна Геннадьевна посвятила свою книгу «Мой адмирал» (издательство «АСТ»). Это первая и единственная биография Хабенского, сопровождающаяся его занятными комментариями. Рекомендуем не пожалеть рублей 500 - 600 (меньше 19 евро) и купить томик себе в библиотеку, тем более что гонорар автор перечислит в благотворительный фонд сына. Для затравки приведем лишь несколько интересных моментов, которые почерпнули, пролистав эти 352 страницы.

«Девчонка из бог знает какого города»

Родители Константина и его старшей сестры Наташи познакомились в Политехническом институте в Ленинграде, куда из родной Йошкар-Олы Татьяна (в девичестве Никулина) поступила после школы. Золотая медалистка из провинции и во время учебы в институте занималась на отлично, особенно по профильной физике. Этим, уверяет, и покорила будущего мужа Юру Хабенского:

- Сидит тут, понимаешь, какая-то девчонка из бог знает какого города на «и - краткое» и щелкает сложные задачи как семечки.

О том, что она беременна Костей, Татьяна Геннадьевна узнала спустя год после того, как они с супругом получили дипломы о высшем образовании и работали по распределению. Она - в институте «Атомэнергопроект», он - в строительном управлении Ленинградского порта.

Новорожденного сына Хабенские назвали в честь легенды советского хоккея, трехкратного чемпиона мира Константина Локтева. Родители не подозревали, что судьба спортсмена сложится трагически. В 1977-м его иезуитски уволили с поста главного тренера ЦСКА: об отставке и назначении нового наставника - Виктора Тихонова - сообщили на банкете, устроенном по случаю победы команды в чемпионате СССР. Константин сразу же сбежал с торжества и в подавленном состоянии едва не погиб за рулем, чудом не врезавшись в парапет моста. Но окончательно его добила смерть 38-летней дочери, сгоревшей от рака. Раздавленный отец, у которого нашли букет болезней, в том числе цирроз печени, не дожил 25 дней до первой годовщины смерти наследницы и был похоронен рядом с ней.

Фото из семейного архива

Извилистый маршрут

Каждое лето Татьяна Хабенская с детьми ездила в Йошкар-Олу к маме Лидии Ивановне. Та работала дежурным врачом в спортивном студенческом лагере. Во время первого визита в родной город мамы полуторагодовалый Костик едва не погиб.