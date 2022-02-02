Какую тайну о своей личной жизни хранит Дмитрий Нагиев?
Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, сколько на самом деле детей у звезды.
Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, сколько на самом деле детей у звезды.
Дмитрий Нагиев рассказал, почему ему не светит карьера в Голливуде. О какой роли мечтает главный секс-символ российского кино? Почему ему надоело играть бандитов? Как Нагиев относится к сравнению с Александром Реввой? Кого считает самым красивым человеком на планете? И правда ли звезда экрана скрывает своих внебрачных детей? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».
Дмитрий Нагиев постоянно возглавляет рейтинги самых сексуальных российских звезд. Мужчины мечтают быть похожими на брутального мачо. Покупают модные кожанки и копируют фирменный прищур. А женщины просто тают, оказываясь с ним рядом.
«Нагиев вне рейтинга. Нагиев, он…это Нагиев. Он харизматичный и очень сексуальный мужчина», — считает телеведущая Алена Водонаева.
Поклонники уверены, что он легко мог бы построить карьеру в Голливуде. Но, по словам Дмитрия, у него нет шансов добиться успеха за границей. «Я очень далеко стою от Голливуда, потому что мне держит язык в принципе. А того, кого не держит язык в принципе, держит акцент. Это тянет нас на дно», — признался артист.
Зато в России Нагиев нарасхват. Ведет телешоу, снимается в рекламе, играет в кино и сериалах. Мастерски перевоплощается в любых героев. Органично смотрится как в роли сумасшедшего маньяка, так и в привычном образе братка из 90-х. Который ему, правда, уже порядком надоел. «Мне все неприятно, что связано с криминалом. Мне просто неприятно. Я стараюсь от этого убежать, как Мопассан убежал от Эйфелевой башни», — признался Нагиев.
Актер признается: в последнее время у него было слишком много сложных работ. И хочется чего-то попроще. «Я надеюсь, что я скоро сыграю принца. Может быть, даже мертвую принцессу. Лежишь себе и вокруг тебя события развиваются», — рассуждает артист.
К статусу звездного мачо относится с иронией. Ему постоянно приписывают романы с партнершами по площадке. Ларисой Гузеевой, Анной Самохиной, Марией Горбань. Но, несмотря на образ ловеласа, свою личную жизнь Нагиев предпочитает держать в секрете. Официально женат был лишь один раз — на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла.
Но в СМИ не раз появлялась информация, что у актера есть и другие дети: сын Марк от Наталии Коваленко и дочь Мира от Анны Спектор. Причем мальчик живет в Петербурге, а девочка — в Москве. «Я думаю „Уж не проститутка ли я“ (смеется). Это беда моей жизни. Мне просто нравятся женщины, что мне делать. Я сейчас, может быть, в клинику лягу», — посетовал артист.
Сам Дмитрий никак не комментирует эту информацию. Однако недавно в прямом эфире музыкального телешоу он поздравил с днем рождения мальчика по имени Марк. И сказал, что мама с папой очень его любят. Поклонники сразу приняли это за официальное подтверждение.
«Я не лгу. Я не рассказываю о своих любовных приключениях, чтобы поднять рейтинг», — заявил Нагиев.
Нагиев уверен, что своим успехом у противоположного пола обязан исключительно природному обаянию. По его мнению, для мужчины, внешность — далеко не главное. Намного важнее талант и харизма.
«Я очень осторожно отношусь к артистам, которые несут свою красоту. Я не про женщин. Я имею в виду именно актеров», — пояснил телеведущий.
С коллегой принципиально не согласен еще один сексуальный мужчина отечественного шоу-бизнеса — Александр Ревва. Шоумен, считает, что именно красота сделала его популярным. «Почему сотни миллионов просмотров? Это все передается. Многие люди, которые слушают Пирожкова, становятся, особенно, мужчины, становятся мужчинами. Расправляют плечи! Это тренд!» — считает Ревва.
Когда-то Ревва ужасно комплексовал по поводу внешнего вида. Но потом придумал образ Артура Пирожкова — человека, уверенного в своей неотразимости и идеальности. «Наверное, Пирожков — это та маска, которая помогла Ревве какие-то мечты воплотить», — считает юморист.
Пирожков, то есть Ревва, уверен: Нагиев, также, как и он, скрывает за маской свою истинную сущность. «Дима очень крутой чувак, но он тоже в комплексах весь. Он тоже придуманный весь», — рассказал Александр.
Однако не все коллеги считают правильным сравнивать Нагиева и Ревву. «Не в обиду Саше я бы поспорила. Но для меня брутал Нагиев. Саша Ревва он немного такой из комедийной истории. Для меня Артур Пирожков, простите, не секс-символ, это некий персонаж», — считает певица Ирина Ортман.
Однако Нагиев считает, что есть кто-то, кому проигрывают даже они с Александром.
«Алан Делон, зная, что он самый красивый человек на планете, никогда красоту не выпячивал вперед», — напомнил Нагиев.
Актер уверен: стать легендой и войти в историю можно, не обладая внешностью героя-любовника. А симпатичное лицо и идеальное тело будут просто приятным дополнением.