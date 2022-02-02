Какую тайну о своей личной жизни хранит Дмитрий Нагиев?

Дмитрий Нагиев рассказал, почему ему не светит карьера в Голливуде. О какой роли мечтает главный секс-символ российского кино? Почему ему надоело играть бандитов? Как Нагиев относится к сравнению с Александром Реввой? Кого считает самым красивым человеком на планете? И правда ли звезда экрана скрывает своих внебрачных детей? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Дмитрий Нагиев постоянно возглавляет рейтинги самых сексуальных российских звезд. Мужчины мечтают быть похожими на брутального мачо. Покупают модные кожанки и копируют фирменный прищур. А женщины просто тают, оказываясь с ним рядом.

«Нагиев вне рейтинга. Нагиев, он…это Нагиев. Он харизматичный и очень сексуальный мужчина», — считает телеведущая Алена Водонаева.

Поклонники уверены, что он легко мог бы построить карьеру в Голливуде. Но, по словам Дмитрия, у него нет шансов добиться успеха за границей. «Я очень далеко стою от Голливуда, потому что мне держит язык в принципе. А того, кого не держит язык в принципе, держит акцент. Это тянет нас на дно», — признался артист.

Зато в России Нагиев нарасхват. Ведет телешоу, снимается в рекламе, играет в кино и сериалах. Мастерски перевоплощается в любых героев. Органично смотрится как в роли сумасшедшего маньяка, так и в привычном образе братка из 90-х. Который ему, правда, уже порядком надоел. «Мне все неприятно, что связано с криминалом. Мне просто неприятно. Я стараюсь от этого убежать, как Мопассан убежал от Эйфелевой башни», — признался Нагиев.

Актер признается: в последнее время у него было слишком много сложных работ. И хочется чего-то попроще. «Я надеюсь, что я скоро сыграю принца. Может быть, даже мертвую принцессу. Лежишь себе и вокруг тебя события развиваются», — рассуждает артист.

К статусу звездного мачо относится с иронией. Ему постоянно приписывают романы с партнершами по площадке. Ларисой Гузеевой, Анной Самохиной, Марией Горбань. Но, несмотря на образ ловеласа, свою личную жизнь Нагиев предпочитает держать в секрете. Официально женат был лишь один раз — на радиоведущей Алисе Шер, которая родила ему сына Кирилла.

Но в СМИ не раз появлялась информация, что у актера есть и другие дети: сын Марк от Наталии Коваленко и дочь Мира от Анны Спектор. Причем мальчик живет в Петербурге, а девочка — в Москве. «Я думаю „Уж не проститутка ли я“ (смеется). Это беда моей жизни. Мне просто нравятся женщины, что мне делать. Я сейчас, может быть, в клинику лягу», — посетовал артист.