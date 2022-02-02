Стали известны подробности семейной драмы зверски убитой мужем «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой

СМИ стали известны подробности семейной жизни 30-летней «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой, которая была убита с особой жестокостью своим мужем, 36-летним чиновником Александром Поповым.

Как сообщает «КП» со ссылкой на слова знакомых женщины, Ксения – уроженка Новокузнецка. Занималась танцами, тхэквандо, являлась обладательницей зеленого пояса. По словам ее учительницы биологии в лицее № 11, Сапожкова училась в спецклассе с химико-биологическим уклоном. Родители привели ее в модельное агентство, что сделало вспыльчивую Ксюшу целеустремленным человеком. Она выступала на местных показах, побывала как модель на Неделе моды в Сеуле.

Ее путь к короне «Мисс Кузбасс» был длинным. В 2007 году ей удалось выйти в финал областного конкурса красоты, но девушка была слишком юна для победы. Перед конкурсом «Мисс Кузбасс-2010» она села на жесткую диету и завоевала долгожданный титул, а затем поступила в Кузбасский государственный технический университет, где отучилась на менеджера государственного и муниципального управления.

Когда зимой 2011 года началась подготовка к «Мисс Россия-2011», Сапожкова вошла в число конкурсанток от Кузбасса. Она говорила, что для нее главное не победа, а драйв, который испытывает на сцене. «Ощущение, будто летишь», – говорила она. Ксения Сапожкова не вошла в число 15 финалисток «Мисс Россия 2011».

Несмотря на успехи, Сапожкова считала, что семья – это ее приоритет. Она была готова расстаться с карьерой модели ради мужа и детей. Семь лет назад она познакомилась с разведенным чиновником Александром Поповым. Тогда он был главой Центрального района Новокузнецка. Через год в семье появилась дочка, которой Сапожкова уделяла много времени.

Через пять лет семья переехала в Москву. По словам подруги, там Сапожковой нравилось. Мужа и дочку она любила, занималась семейными делами, а в качестве занятия выбрала реставрацию мебели.

Как сообщает издание, о ее муже известно, что он в 26 лет, в 2012 году, стал главой района, но был снят с поста через три года из-за неэффективного управления. Попов является сыном Виктора Попова, директора управляющей компании «Новый город». В ноябре 2015 года Попов возглавил МБУ «Комбинат питания», а через несколько месяцев был отстранен от должности. После этого с семьей уехал в Москву, где стал заместителем начальника ГУП «Московский метрополитен».