Стали известны подробности семейной драмы зверски убитой мужем «Мисс Кузбасс-2010» Ксении Сапожковой
Тело женщины после смерти чиновник московского метро расчленил и выбросил в реку, пишет Topnews.
Тело женщины после смерти чиновник московского метро расчленил и выбросил в реку, пишет Topnews.
Как сообщает «КП» со ссылкой на слова знакомых женщины, Ксения – уроженка Новокузнецка. Занималась танцами, тхэквандо, являлась обладательницей зеленого пояса. По словам ее учительницы биологии в лицее № 11, Сапожкова училась в спецклассе с химико-биологическим уклоном. Родители привели ее в модельное агентство, что сделало вспыльчивую Ксюшу целеустремленным человеком. Она выступала на местных показах, побывала как модель на Неделе моды в Сеуле.
Когда зимой 2011 года началась подготовка к «Мисс Россия-2011», Сапожкова вошла в число конкурсанток от Кузбасса. Она говорила, что для нее главное не победа, а драйв, который испытывает на сцене. «Ощущение, будто летишь», – говорила она. Ксения Сапожкова не вошла в число 15 финалисток «Мисс Россия 2011».
Через пять лет семья переехала в Москву. По словам подруги, там Сапожковой нравилось. Мужа и дочку она любила, занималась семейными делами, а в качестве занятия выбрала реставрацию мебели.
Как сообщает издание, о ее муже известно, что он в 26 лет, в 2012 году, стал главой района, но был снят с поста через три года из-за неэффективного управления. Попов является сыном Виктора Попова, директора управляющей компании «Новый город». В ноябре 2015 года Попов возглавил МБУ «Комбинат питания», а через несколько месяцев был отстранен от должности. После этого с семьей уехал в Москву, где стал заместителем начальника ГУП «Московский метрополитен».
Как писал Topnews, Александр Попов пришел с повинной и признался в том, что во время ссоры убил свою жену, расчленил ее тело и выбросил в реку Десну. Выяснилось, что после убийства он еще три месяца вел ее соцсети, пытаясь скрыть ее отсутствие.