Александр Жулин об измене Навке: «Таня сильно плакала. Я понял, что творю непотребное»

В свое время Александра Жулина как магнитом тянуло к Оксане Грищук. Оба тайно встречались и во время первого брака фигуриста с Майей Усовой, и во время его второго союза с Татьяной Навкой. Впоследствии спортсмен очень жалел о том, что делал больно своим избранницам.
«Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну ночь понял, что творю что-то непотребное, и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Меня бес попутал. Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане. Она, как мудрая женщина, простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается», — разоткровенничался 58-летний Александр Вячеславович в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на «России 1».
У Навки и Жулина родилась дочь Александра, но со временем супруги все же расстались, причем сделали это мирно. «Мне кажется, что я расслабился, может, мы подустали друг от друга», — вспомнил спортсмен.
Татьяна в свою очередь с благодарностью говорит о бывшем муже. «Это было непростое время для нашей семьи. Саша любила обоих родителей, но случилось так, что мы дальше не могли жить вместе. Благодарна Александру за то, что он был солидарен в воспитании ребенка, всегда принимал мою сторону. Благодарна ему за то, что у нас выросла такая девочка», — делилась как-то фигуристка.