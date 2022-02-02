Александр Жулин об измене Навке: «Таня сильно плакала. Я понял, что творю непотребное»

В свое время Александра Жулина как магнитом тянуло к Оксане Грищук. Оба тайно встречались и во время первого брака фигуриста с Майей Усовой, и во время его второго союза с Татьяной Навкой. Впоследствии спортсмен очень жалел о том, что делал больно своим избранницам.

«Таня сильно плакала, ведь я сказал ей, что, наверное, буду с Оксаной. За одну ночь понял, что творю что-то непотребное, и это надо срочно прекращать. Сказал Оксане, что у нас ничего не получится, мы расстались на повышенных тонах. Меня бес попутал. Это была огромная ошибка в моей жизни. Я принес извинения Тане. Она, как мудрая женщина, простила меня. Честь ей и хвала. Это было помутнение рассудка, но с мужчинами такое случается», — разоткровенничался 58-летний Александр Вячеславович в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на «России 1».

У Навки и Жулина родилась дочь Александра, но со временем супруги все же расстались, причем сделали это мирно. «Мне кажется, что я расслабился, может, мы подустали друг от друга», — вспомнил спортсмен.