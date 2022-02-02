«Похож на Капкова, а нянчит Виторган»: Шнуров распускает слухи о сыне Ксении Собчак

Сергей Шнуров никак не может забыть про давний конфликт с Ксенией Собчак. Вместе со своей группой он записал трек, в котором прошелся даже по сыну телеведущей, пишет «Стархит».
Когда-то Сергей Шнуров и Ксения Собчак были близкими друзьями. Они периодически отдыхали вместе и общались семьями. Потом певец развелся с экс-супругой Матильдой, и телеведущая в этом конфликте приняла женскую сторону. После этого отношения звезд заметно испортились. Артист неоднократно высмеивал Собчак, а та отвечала ему едкими постами.
Теперь же группа «Ленинград» выпустила клип, посвященный Собчак. В нем музыканты обсуждают и недавнюю аварию с участием Собчак, и ее личную жизнь. Особое внимание поклонников привлекли строчки, намекающие на возможные измены Ксении.
«И ничего такого
Наставлены рога.
Похож ведь на Капкова,
А нянчит Виторган», — спела солистка коллектива.
Поклонники уже давно выдвигали гипотезы по поводу того, что отцом маленького Платона может быть Сергей Капков. Якобы мальчик подозрительно похож на политика. Мужчине действительно приписывали роман с телеведущей, но было это в 2010 году. В период отношений с Виторганом Ксению крайне редко видели в компании Капкова.
Кстати, Собчак уже отреагировала на песню «Ленинграда», назвав Шнурова опущенным ЗОЖником. «Сережа, молодость не вернешь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура. Талант вернется, уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, даже не Лепс. Но черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо, как Шнур. А пока ты не Шнур, а шнуровка. Этот пост считай не ответом, а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может эти копейки помогут подсосать немного хайпа на трафике моего имени», — заявила телеведущая.
Сама песня, кстати, высмеивает желание Ксении заработать на онлайн-образовании. Композиция даже имеет говорящее название «Шмарофон». Но сейчас, разумеется, все обсуждают не грядущий масштабный проект Собчак, а детали ее давно закончившегося брака с Максимом Виторганом.