«Похож на Капкова, а нянчит Виторган»: Шнуров распускает слухи о сыне Ксении Собчак

Когда-то Сергей Шнуров и Ксения Собчак были близкими друзьями. Они периодически отдыхали вместе и общались семьями. Потом певец развелся с экс-супругой Матильдой, и телеведущая в этом конфликте приняла женскую сторону. После этого отношения звезд заметно испортились. Артист неоднократно высмеивал Собчак, а та отвечала ему едкими постами.

Теперь же группа «Ленинград» выпустила клип, посвященный Собчак. В нем музыканты обсуждают и недавнюю аварию с участием Собчак, и ее личную жизнь. Особое внимание поклонников привлекли строчки, намекающие на возможные измены Ксении.

«И ничего такого

Наставлены рога.

Похож ведь на Капкова,

А нянчит Виторган», — спела солистка коллектива.

Поклонники уже давно выдвигали гипотезы по поводу того, что отцом маленького Платона может быть Сергей Капков. Якобы мальчик подозрительно похож на политика. Мужчине действительно приписывали роман с телеведущей, но было это в 2010 году. В период отношений с Виторганом Ксению крайне редко видели в компании Капкова.

Ксения Собчак с сыном Платоном ФОТО: Инстаграм

Кстати, Собчак уже отреагировала на песню «Ленинграда», назвав Шнурова опущенным ЗОЖником. «Сережа, молодость не вернешь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура. Талант вернется, уверена! Конечно ты не Боуи, не Мэнсон, даже не Лепс. Но черт возьми, ты — Шнур! Это тоже марка! Так что или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо, как Шнур. А пока ты не Шнур, а шнуровка. Этот пост считай не ответом, а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может эти копейки помогут подсосать немного хайпа на трафике моего имени», — заявила телеведущая.