«Я старый, а не тупой»: видео «Уральских пельменей» про Трампа и Байдена стало хитом

Сценка начинается с того, что Байден в исполнении Андрея Рожкова, пытается оттащить от стола в Белом Доме Трампа, которого играет Вячеслав Мясников.

Президенты ругаются друг на друга, и каждый из них стремиться занять кресло лидера страны, пишет TopNews.ru.

Трамп кричит, что не верит своему последователю, но тот парирует законным выбором народа и показывает соответствующий «документ».

Затем Байден предлагает Трампу помочь собраться, чтобы тот смог уйти – он начинает убирать со стола в целлофановый пакет активированный уголь, рассаду, и даже интересуется чайным грибом, который «помогает управлять Америкой» и шепчет на ухо разные решения.

В какой-то момент Байден оказывается в кресле президента и кричит, что не уйдет сам – его только можно будет вынести вперед ногами.