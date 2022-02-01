Эстонка сняла фильм про журналиста, которая влюбилась в палестинского боевика

Первоначальная идея фильма «Пустыня» возникла у Кадри Кыусаар ещё в 2012 году и навеяна её собственными размышлениями и впечатлениями от путешествий по Египту и Иордании. Это история любви двух одиноких душ, которые находят друг друга в пустыне. Режиссёр фильма так объясняет выбор темы: «Уже на протяжении двадцати лет я интересовалась Ближним Востоком и некоторое время путешествовала по нему. В пустыне своеобразное, неповторимое настроение – душа там буквально может летать».

В фильме рассказывается история журналистки Ингрид (Фрида Вестердал), которая, находясь в рабочей командировке в апокалиптическом, забытом людьми и законом Синае, попадает в заложники к вооружённой палестинской группировке и её прячут в пустыне. Однако вскоре Ингрид влюбляется в самого симпатичного из боевиков – Али (Али Сулиман). По поводу сложившейся ситуации у лидера банды Мусы (Каис Нашиф) сразу возникают подозрения, что влюблённость может привести к предательству. Всё это только усугубляет ситуацию и ставит под вопрос вероятность того, что Ингрид удастся выжить.

Данный фильм перекликается с предыдущими фильмами режиссёра, что делает «Пустыню» сильным авторским фильмом. «Локации разные, но все они имеют схожий стиль и настроение. В то же время – это первый полнометражный фильм, где мне удалось использовать вечный и очень фотогеничный панорамный пейзаж. Ранее я снимала короткометражный фильм в Аргентине, Патагонии, где пейзаж также сыграл важнейшую роль. На самом деле мир именно таких картин самый близкий моему сердцу», – объясняет Кадри Кыусаар.

Мировая премьера «Пустыни» состоялась на Пусанском международном кинофестивале в Южной Корее. На экраны эстонских кинотеатров фильм выйдет с 25 марта 2022 года.

Режиссер и сценарист Кадри Кыусаар («Мама» – номинант от Эстонии на премию «Оскар» за фильм на иностранном языке; «Арбитр» – премьера на Международном кинофестивале в Карловых Варах; «Магнус» – премьера в конкурсной программе Каннского кинофестиваля).

В ролях Фрида Вестердал, Али Сулиман («200 метров», «Рай сегодня»), Фирас Тайбех, Магнус Креппер («Сомнительный убийца», «Быть Астрид Линдгрен») и Джессика Грабовски («Там, где мы когда-то были», «Том из Финляндии»).

Оператор – Стен-Йохан Лилль («Последние», «Скандинавская тишина», «Беспорядочные дни») лауреат премии EFTA (премия Эстонского кино и телевидения), монтажер – Менни Ренвалл, звукорежиссер – Йоона Юряля, художник по костюмам – Ану Гулд, гримёры – Фарах Джадаане и Билл Хаззам, 3D-художник – Роберт Ландес, композитор – Б.Дж. Нильсен.