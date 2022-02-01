Хозяйка салона красоты раскрыла способ сохранить укладку волос на неделю

На кадрах ролика Рэйчел Линси (Rachel Lynsey) показала процесс укладки, с которой она ходит семь дней без мытья волос. Так, сначала женщина подсушила пряди с помощью стайлера, после чего сменила насадку и сделала волнистые пряди. Затем она нанесла на них увлажняющую сыворотку и показала на камеру крупную тканевую резинку. Героиня материала собрала волосы в высокий хвост, закрутила их вокруг аксессуара и сделала пучок, передает Lenta.ru.

Эту процедуру Линси повторяет каждый день, оставляя волосы в таком виде на ночь. На утро, по ее словам, укладка выглядит как новая. «Я управляю салоном уже восемь лет, поэтому вы можете мне доверять», — заверила блогерша. Публикация стала вирусной и набрала больше пяти миллионов лайков.